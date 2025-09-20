晴時多雲

體育 即時新聞

拉沃盃》魯德扳倒美國重砲搶首勝 還與歐洲隊友打賭染金髮

2025/09/20 07:09

魯德。（美聯社）魯德。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕第8屆拉沃盃網賽在美國舊金山大通中心開打，挪威好手魯德（Casper Ruud）挾快制高，6：4、7：6（7：4）扳倒身高211公分的美國「重砲手」奧裴卡（Reilly Opelka），為歐洲隊搶得首勝。

26歲的魯德，初登場雖然挨了奧裴卡9記愛司轟炸，靠著冷靜穩健的接發球，順利在底線壓制世界隊長人，首盤第5局破發拿下；次盤戰線逼進搶7，魯德又從5：4連得關鍵2分，尤其最終一記精彩的反手致勝球，讓歐洲隊獲得本屆賽事首場勝利，「這就是我們的目標，全神貫注把球接好，並讓他多打點。」魯德表示，對於臨場表現非常滿意，「去年我也處於同樣境地，但輸了，所以能為歐洲隊拿下一些分數，真是太好了。」

由於西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）全新的「白金髮型」令人驚豔，並成為球迷熱議話題，賽前魯德還與義大利年輕隊友科博利（Flavio Cobolli）打賭，若羅馬隊在周日義甲聯賽擊敗拉齊奧，而且歐洲隊順利衛冕拉沃盃，科博利就將把頭髮染成金色，「我覺得身邊有個男人能駕馭這造型。」魯德笑著說：「他可是義大利人，非常時尚又有一雙藍色眼睛，絕對可以變成金髮！」

