體育 籃球 NBA

NBA》放棄大約？與勇士談判卡關 22歲庫明加準備賭上未來領2.3億

2025/09/20 08:31

庫明加。（資料照，美聯社）庫明加。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與22歲新星庫明加（Jonathan Kuminga）的談約持續卡關，根據《ESPN》最新消息指出，庫明加考慮接受一年790萬美元（約2.3億台幣）的合格報價。

目前勇士向庫明加陣營提出了3種不同的合約架構，包括3年7520萬美元（第3年為球隊選項）、2年4500萬美元（第2年為球隊選項）以及3年5400萬美元（沒有任何選擇權），但這些報價都被庫明加拒絕。

庫明加經紀人透納（Aaron Turner）受訪指出，只要勇士把「球隊選項」改成「球員選項」，他們就會簽字，或者是把年薪提高到3000萬美元，他們就願意接受球隊選項。

透納直言，如果勇士想衝擊冠軍，並把庫明加視為未來藍圖重要一部分的話，那就給他球員選項，「這確實會讓交易價值下降一點，但如果重點是當下，那就該給他，他會覺得受到尊重，然後大家可以繼續專注在贏球，幫助柯瑞（Stephen Curry）爭冠。」

雙方談判持續陷入僵局，透納也放話，除非勇士提升目前的報價，否則庫明加已準備好接受合格報價。

若庫明加接受合格報價的話，雖然來季薪水只有790萬美元，但他擁有不可交易條款，並且能在明年夏天成為完全自由球員，掌握自己的未來。

「他希望能自己選擇未來的去向，所以接受合格報價這件事絕對是認真的。」透納指出，「這確實有其優勢，我們討論過這點，你不會被交易，明年就是完全自由球員，屆時他將是市場上35歲以下最頂尖的側翼球員之一。」

