晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林智勝生涯再見轟登美國網紅社群！前獅隊洋投現身留言區祝福

2025/09/20 08:10

林智勝開轟。（資料照，記者陳志曲攝）林智勝開轟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕中職傳奇重砲「大師兄」林智勝日前宣布退休，他在引退系列戰最終戰的最後打席，震撼揮出「生涯再見轟」，美國知名棒球網紅「JOMBOY」也在Instagram上分享林智勝生涯最後一轟的畫面，留言區竟然還有驚喜人物現身。

9月7日台鋼味全之戰，6局下1出局面對台鋼雄鷹左投許育銘所投出的第2顆紅中速球，43歲的林智勝轟出陽春砲，本季首轟出爐，同時也是生涯第305轟，生涯連續22年都開轟，大巨蛋現場氣氛頓時來到最高點。這也是林智勝職業生涯最後一打席，用全壘打畫下完美句點。

美國知名棒球網紅「JOMBOY」日前已經在Youtube上發布林智勝的「生涯再見轟」影片，今天則在IG上發文。影片中描述，林智勝在滿場球迷起身歡呼，以及聚光燈之下迎接生涯最後打席，面對第1顆偏高速球進壘被判好球，仍展現高昂鬥志與精神，這位領先中職各項數據的傳奇球星，用最盛大的方式為自己的生涯作結。

而在留言區，曾於2020-2021賽季效力統一獅的洋投猛威爾（Tim Melville），也現身向林智勝獻上祝福：「很高興能與Ake（林智勝原住民族名）同場較勁，他絕對是台灣職棒史上在關鍵時刻最偉大的傳奇球星，這一刻真是他偉大生涯最完美的句點！」

林智勝在引退週結束後，下週就開始轉任教練工作，本季將以隨隊球員的身份留在一軍，輔助打擊教練張建銘，一直到球季結束，季後球隊會再進一步確定他未來的定位。

在 Instagram 查看這則貼文

Jomboy Media（@jomboymedia）分享的貼文

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中