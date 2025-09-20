中職》林智勝生涯再見轟登美國網紅社群！前獅隊洋投現身留言區祝福

林智勝開轟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕中職傳奇重砲「大師兄」林智勝日前宣布退休，他在引退系列戰最終戰的最後打席，震撼揮出「生涯再見轟」，美國知名棒球網紅「JOMBOY」也在Instagram上分享林智勝生涯最後一轟的畫面，留言區竟然還有驚喜人物現身。

9月7日台鋼味全之戰，6局下1出局面對台鋼雄鷹左投許育銘所投出的第2顆紅中速球，43歲的林智勝轟出陽春砲，本季首轟出爐，同時也是生涯第305轟，生涯連續22年都開轟，大巨蛋現場氣氛頓時來到最高點。這也是林智勝職業生涯最後一打席，用全壘打畫下完美句點。

美國知名棒球網紅「JOMBOY」日前已經在Youtube上發布林智勝的「生涯再見轟」影片，今天則在IG上發文。影片中描述，林智勝在滿場球迷起身歡呼，以及聚光燈之下迎接生涯最後打席，面對第1顆偏高速球進壘被判好球，仍展現高昂鬥志與精神，這位領先中職各項數據的傳奇球星，用最盛大的方式為自己的生涯作結。

而在留言區，曾於2020-2021賽季效力統一獅的洋投猛威爾（Tim Melville），也現身向林智勝獻上祝福：「很高興能與Ake（林智勝原住民族名）同場較勁，他絕對是台灣職棒史上在關鍵時刻最偉大的傳奇球星，這一刻真是他偉大生涯最完美的句點！」

林智勝在引退週結束後，下週就開始轉任教練工作，本季將以隨隊球員的身份留在一軍，輔助打擊教練張建銘，一直到球季結束，季後球隊會再進一步確定他未來的定位。

