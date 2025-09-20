晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷有望破道奇高懸半世紀霸業！專家分析與凡人的關鍵分水嶺

2025/09/20 09:03

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季持續打破多項紀錄，今年他更刷新在天使時期所締造的單季96次保送，今天賽前本季保送次數已經累積105次，更有望刷新道奇隊史高懸長達50年的紀錄。

大谷今天賽前累積105次保送，與巨人重砲德弗斯（RafaelDevers）並列全大聯盟第3，僅次賈吉（Aaron Judge）的116次與索托（Juan Soto）的119次。此外，道奇隊史單季最多保送紀錄是1975年溫恩（Jim Wynn）所締造的110次，大谷今年預計還剩15場例行賽，幾乎確定將打破紀錄。

大谷本季105次保送中，有多達19次敬遠高居國聯之冠，但換個角度，剩下86次保送都是大谷絕佳選球眼爭取來的。現任球評、同時也是前羅德球星的得津高宏直言，大谷選球能力的進化，正是刷新紀錄關鍵。

「面對他這種強打，投捕幾乎不會輕易攻擊好球帶，打者一旦面對大量壞球難免會焦躁，如果不能保持平常心，就容易追打邊邊角角的壞球，結果打成一堆滾地球。能否避免這種最糟糕的情況，正是超一流打者與其他人的分水嶺。」得津高宏分析。

得津高宏進一步表示，大谷自己也曾提過，當一直沒有好球打時，能忍住不追打壞球才是關鍵。「他把選球能力的進化視為今年重要課題，他的揮棒速度夠快，能把球跟很進來再出手；同時他也夠冷靜，能輕鬆放掉壞球。具備這種能力的球員，在大聯盟裡也只有包括大谷在內的極少數。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中