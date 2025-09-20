MLB》大谷有望破道奇高懸半世紀霸業！專家分析與凡人的關鍵分水嶺

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季持續打破多項紀錄，今年他更刷新在天使時期所締造的單季96次保送，今天賽前本季保送次數已經累積105次，更有望刷新道奇隊史高懸長達50年的紀錄。

大谷今天賽前累積105次保送，與巨人重砲德弗斯（RafaelDevers）並列全大聯盟第3，僅次賈吉（Aaron Judge）的116次與索托（Juan Soto）的119次。此外，道奇隊史單季最多保送紀錄是1975年溫恩（Jim Wynn）所締造的110次，大谷今年預計還剩15場例行賽，幾乎確定將打破紀錄。

大谷本季105次保送中，有多達19次敬遠高居國聯之冠，但換個角度，剩下86次保送都是大谷絕佳選球眼爭取來的。現任球評、同時也是前羅德球星的得津高宏直言，大谷選球能力的進化，正是刷新紀錄關鍵。

「面對他這種強打，投捕幾乎不會輕易攻擊好球帶，打者一旦面對大量壞球難免會焦躁，如果不能保持平常心，就容易追打邊邊角角的壞球，結果打成一堆滾地球。能否避免這種最糟糕的情況，正是超一流打者與其他人的分水嶺。」得津高宏分析。

得津高宏進一步表示，大谷自己也曾提過，當一直沒有好球打時，能忍住不追打壞球才是關鍵。「他把選球能力的進化視為今年重要課題，他的揮棒速度夠快，能把球跟很進來再出手；同時他也夠冷靜，能輕鬆放掉壞球。具備這種能力的球員，在大聯盟裡也只有包括大谷在內的極少數。」

