MLB》道奇火球男例行賽報銷！朗希3A再投1場後援、主帥曝明顯缺點

寇派克、佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇牛棚又出現傷兵！根據《洛杉磯時報》隨隊記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布，29歲火球男寇派克（Michael Kopech）將進入傷兵名單。

寇派克本季持續受到傷勢困擾，因肩傷與膝傷兩度進入60天傷兵名單，他在台灣時間9月2日歸隊後合計投4局，但控球不佳，送出多達9次保送與2次暴投，另有4次三振，防禦率6.75。昨天他面對巨人0.1局丟2保送失1分，賽後總教練羅伯斯透露，寇派克可能又受傷，部位可能是肩膀或手肘。

請繼續往下閱讀...

今天寇派克進入15天傷兵名單，也確定他剩餘例行賽報銷。羅伯斯今天賽前受訪透露，寇派克目前遭遇的身體狀況不只一種，而道奇也打算重新調整他的狀況，仍期盼他還能在季後賽成為球隊的牛棚選項。

另外，昨天在3A首度以後援出賽的「令和怪物」佐佐木朗希，羅伯斯今表示，他與33歲後援右投史都華（Brock Stewart）將於台灣時間22日於3A的比賽中登板，之後再看情況決定下週的安排。

佐佐木朗希昨天投16球有11顆好球，其中有8顆速球，最快球速100.1英哩（約161公里），均速98.9英哩，製造4次揮空，送出2K、1BB無失分。羅伯斯今特別指出，雖然朗希昨天球速有催出來，但滑球仍不夠犀利，希望22日能看到更好的表現。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法