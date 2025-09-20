晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇火球男例行賽報銷！朗希3A再投1場後援、主帥曝明顯缺點

2025/09/20 08:45

寇派克、佐佐木朗希。（資料照）寇派克、佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇牛棚又出現傷兵！根據《洛杉磯時報》隨隊記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布，29歲火球男寇派克（Michael Kopech）將進入傷兵名單。

寇派克本季持續受到傷勢困擾，因肩傷與膝傷兩度進入60天傷兵名單，他在台灣時間9月2日歸隊後合計投4局，但控球不佳，送出多達9次保送與2次暴投，另有4次三振，防禦率6.75。昨天他面對巨人0.1局丟2保送失1分，賽後總教練羅伯斯透露，寇派克可能又受傷，部位可能是肩膀或手肘。

今天寇派克進入15天傷兵名單，也確定他剩餘例行賽報銷。羅伯斯今天賽前受訪透露，寇派克目前遭遇的身體狀況不只一種，而道奇也打算重新調整他的狀況，仍期盼他還能在季後賽成為球隊的牛棚選項。

另外，昨天在3A首度以後援出賽的「令和怪物」佐佐木朗希，羅伯斯今表示，他與33歲後援右投史都華（Brock Stewart）將於台灣時間22日於3A的比賽中登板，之後再看情況決定下週的安排。

佐佐木朗希昨天投16球有11顆好球，其中有8顆速球，最快球速100.1英哩（約161公里），均速98.9英哩，製造4次揮空，送出2K、1BB無失分。羅伯斯今特別指出，雖然朗希昨天球速有催出來，但滑球仍不夠犀利，希望22日能看到更好的表現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中