晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》憶昔日交手像「左投版Koufax」 羅伯斯感謝克蕭對道奇的忠誠

2025/09/20 09:33

克蕭。（資料照）克蕭。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇37歲三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）昨天宣布今年季後引退，今天他將先發對決巨人，迎來生涯例行賽主場最後一舞。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前聊起與克蕭的回憶，也感謝這位老臣對球隊的忠心。

克蕭於2006年選秀會以首輪第7順位被道奇相中，18年生涯始終效力道奇，曾在2020年幫助球隊拿下世界大賽冠軍。對於克蕭終生道奇，羅伯斯說：「這個時代，很多人會選擇更輕鬆的道路，忠誠不再像過去如此被重視。但克蕭始終不隨波逐流，他重視自己一直身穿同一件球衣的意義。儘管合約談判有時會遇到艱難的處境，他也曾選擇較低薪資，賭上自己的價值，我對他抱著極大的敬意。」

克蕭的始終如一，讓他成為道奇球迷最愛戴的球星之一。「球迷對他的尊敬理所當然，即便成功，他也總是把功勞歸給別人，始終保持謙遜。他曾屢次單季投快240局，季後賽依舊登板扛起王牌責任，這也意味著他要承擔批評與失敗的風險。」羅伯斯說，克蕭從不抱怨與找藉口，也正因如此，球迷能在他低潮時與他共患難，在最輝煌的時刻給予愛與支持。

去年道奇奪冠，也讓整年只出賽7場的克蕭，在冠軍遊行時落淚，當時他也表示自己會再戰一年，也期盼能終生道奇。談起他落淚一事，羅伯斯表示：「那是理所當然，2020年奪冠時沒有遊行（疫情），當時他已經在隊上17年，直到2024年才終於實現，那刻的他無比感動，他是他一直以來渴望的時刻。」

羅伯斯職棒生涯最後一個賽季是2008年，效力巨人的他也正好與新秀時奇的克蕭交手。回憶當時對克蕭的印象，羅伯斯說：「我記得春訓時，史威尼（Mark Sweeney，當年效力道奇）告訴我，他們有個菜鳥，就像左投版的柯法斯（Sandy Koufax）。後來在球季真的見到他，實力果然驚人，他的投球實在難以招架，球速有如電光石火，我慶幸當時自己是坐板凳，而不是站在打擊區。」

克蕭生涯例行賽主場最後一舞，道奇今天只要擊敗巨人，或是響尾蛇同日輸球，就能確定拿下季後賽門票。對於是否讓克蕭在今天投久一些，羅伯斯表示：「要看比賽進行狀況、球數和內容。這當時是有可能的，我們會視情況來決定。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中