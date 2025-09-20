MLB》憶昔日交手像「左投版Koufax」 羅伯斯感謝克蕭對道奇的忠誠

克蕭。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇37歲三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）昨天宣布今年季後引退，今天他將先發對決巨人，迎來生涯例行賽主場最後一舞。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前聊起與克蕭的回憶，也感謝這位老臣對球隊的忠心。

克蕭於2006年選秀會以首輪第7順位被道奇相中，18年生涯始終效力道奇，曾在2020年幫助球隊拿下世界大賽冠軍。對於克蕭終生道奇，羅伯斯說：「這個時代，很多人會選擇更輕鬆的道路，忠誠不再像過去如此被重視。但克蕭始終不隨波逐流，他重視自己一直身穿同一件球衣的意義。儘管合約談判有時會遇到艱難的處境，他也曾選擇較低薪資，賭上自己的價值，我對他抱著極大的敬意。」

請繼續往下閱讀...

克蕭的始終如一，讓他成為道奇球迷最愛戴的球星之一。「球迷對他的尊敬理所當然，即便成功，他也總是把功勞歸給別人，始終保持謙遜。他曾屢次單季投快240局，季後賽依舊登板扛起王牌責任，這也意味著他要承擔批評與失敗的風險。」羅伯斯說，克蕭從不抱怨與找藉口，也正因如此，球迷能在他低潮時與他共患難，在最輝煌的時刻給予愛與支持。

去年道奇奪冠，也讓整年只出賽7場的克蕭，在冠軍遊行時落淚，當時他也表示自己會再戰一年，也期盼能終生道奇。談起他落淚一事，羅伯斯表示：「那是理所當然，2020年奪冠時沒有遊行（疫情），當時他已經在隊上17年，直到2024年才終於實現，那刻的他無比感動，他是他一直以來渴望的時刻。」

羅伯斯職棒生涯最後一個賽季是2008年，效力巨人的他也正好與新秀時奇的克蕭交手。回憶當時對克蕭的印象，羅伯斯說：「我記得春訓時，史威尼（Mark Sweeney，當年效力道奇）告訴我，他們有個菜鳥，就像左投版的柯法斯（Sandy Koufax）。後來在球季真的見到他，實力果然驚人，他的投球實在難以招架，球速有如電光石火，我慶幸當時自己是坐板凳，而不是站在打擊區。」

克蕭生涯例行賽主場最後一舞，道奇今天只要擊敗巨人，或是響尾蛇同日輸球，就能確定拿下季後賽門票。對於是否讓克蕭在今天投久一些，羅伯斯表示：「要看比賽進行狀況、球數和內容。這當時是有可能的，我們會視情況來決定。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法