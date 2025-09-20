晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威確定明先發對道奇！相隔6年再有台灣球員強碰大谷翔平

2025/09/20 09:44

鄧愷威、大谷翔平。（資料照）鄧愷威、大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕巨人明天將與道奇進行4連戰第3戰，根據巨人隨隊記者爆料，台灣好手鄧愷威將於台灣時間9月21日，也就是明天掛帥先發，將正面對決日本巨星大谷翔平；而道奇則是派出王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

鄧愷威在16日面對響尾蛇迎來本季第7場出賽，先發4局用球73球，最快球速95.3英哩，僅被敲2支安打，失1分非責失，飆5次三振，另有1保送、1次觸身球，賽後防禦率降至6.41。鄧愷威還在比賽中，兩度三振掉台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）。

《舊金山紀事報》巨人隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）在社群媒體X指出，明天巨人確定將派出鄧愷威先發。而鄧愷威將面對星光熠熠的宇宙道奇，有「MVP三連星」大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）坐鎮，還有赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬恩西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）等好手。

此外，鄧愷威也成為繼2019年的王維中後，相隔6年再度有台灣投手與大谷翔平正面對決。鄧愷威本季出賽7場（6場先發），累積2勝4敗、防禦率6.41，26.2局投球被敲28安包含1轟，失掉22分（19責失），送出33次三振、15次保送與4次觸身球，每局被上壘率1.61。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中