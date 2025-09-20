MLB》鄧愷威確定明先發對道奇！相隔6年再有台灣球員強碰大谷翔平

鄧愷威、大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕巨人明天將與道奇進行4連戰第3戰，根據巨人隨隊記者爆料，台灣好手鄧愷威將於台灣時間9月21日，也就是明天掛帥先發，將正面對決日本巨星大谷翔平；而道奇則是派出王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

鄧愷威在16日面對響尾蛇迎來本季第7場出賽，先發4局用球73球，最快球速95.3英哩，僅被敲2支安打，失1分非責失，飆5次三振，另有1保送、1次觸身球，賽後防禦率降至6.41。鄧愷威還在比賽中，兩度三振掉台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）。

《舊金山紀事報》巨人隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）在社群媒體X指出，明天巨人確定將派出鄧愷威先發。而鄧愷威將面對星光熠熠的宇宙道奇，有「MVP三連星」大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）坐鎮，還有赫南德茲（Teoscar Hernandez）、馬恩西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）等好手。

此外，鄧愷威也成為繼2019年的王維中後，相隔6年再度有台灣投手與大谷翔平正面對決。鄧愷威本季出賽7場（6場先發），累積2勝4敗、防禦率6.41，26.2局投球被敲28安包含1轟，失掉22分（19責失），送出33次三振、15次保送與4次觸身球，每局被上壘率1.61。

