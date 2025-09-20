MLB》炸裂！洋基「爵士哥」本季第30轟出爐 締「30-30」寫超狂壯舉

奇澤姆。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基與金鶯系列戰第2戰，洋基明星強打「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出本季第30轟，正式加入單季「30轟、30盜」俱樂部，不過洋基最終仍以2：4不敵金鶯，中止近期3連勝。

奇澤姆去年在交易大限前被送往洋基，今年迎來身穿條紋軍戰袍後第一個完整球季，奇澤姆的長打能力也大爆發。此役奇澤姆在7局上砲轟金鶯左投恩斯（Dietrich Enns），本季第30轟出爐，成為洋基隊史繼邦茲（Bobby Bonds）、索里安諾（Alfonso Soriano）後，第3位加入單季「30轟、30盜」俱樂部的成員。

Welcome to the 30/30 club, Jazz Chisholm Jr.



His 30th homer of the year brings the @Yankees within a run! pic.twitter.com/oZxbrjTifZ — MLB （@MLB） September 20, 2025

奇澤姆也成為前洋基隊友、大都會明星強打索托（Juan Soto）後，本季第2位完成「30轟、30盜」的球員，而索托則是已經完成「40轟、30盜」。奇澤姆今4打數1安打，本季出賽122場，打擊三圍.242/.332/.484，攻擊指數0.816，貢獻77分打點。

然而洋基今天全場就只靠奇澤姆開轟攻下這2分，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數1安打吞2K，洋基打線只敲出4支安打，遭到金鶯強投羅傑斯（Trevor Rogers）6局1安打7K完美封鎖；洋基先發投手沃倫（Will Warren）投5.1局被敲4安失3分，僅1分責失，仍吞本季第8敗，防禦率4.35。

Jazz Chisholm Jr. is just the 3rd player in @Yankees history to post a 30-HR/30-SB season! https://t.co/BKrwgjB2ht pic.twitter.com/k3NqYiFsMO — MLB （@MLB） September 20, 2025

