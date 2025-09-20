NFL》關鍵射門踢歪竟成最後一腳！南韓神射踢球員具英回遭獵鷹釋出

具英回。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大獵鷹在開幕戰以20：23敗給坦帕灣海盜，錯失關鍵追平射門的南韓踢球員具英回（Younghoe Koo），今天確定遭到獵鷹釋出，結束他在亞特蘭大7年時光，球隊也立刻2年約簽下28歲資深踢球員羅莫（Parker Romo）。

31歲的具英回出生於南韓首爾，12歲時跟隨母親移居美國，2017年以落選秀身分與洛杉磯電光簽約，成為NFL史上第4位南韓出生的球員。具英回的NFL生涯起初並不順遂，新人年連續2場比賽錯失絕殺射門遭電光釋出，之後轉戰目前已解散的AAF聯盟（Alliance of American Football）表現出色，使他在2019年重返NFL加盟獵鷹。

請繼續往下閱讀...

具英回效力獵鷹7年期間表現亮眼，曾在2022年入選職業盃肯定，該季射門命中率高達94.9%領先群雄，還以144分的總得分並列聯盟最高得分踢球員。然而直到去年，具英回面臨生涯最大低潮，34次射門機會只踢進25球，命中率僅73.5%創下生涯最低。

本季具英回在季前賽仍順利爭取到主戰踢球員的位置，然而他在開幕戰面對海盜的比賽，於決勝節最後6秒時執行44碼射門，然而具英回踢歪並錯失幫助球隊追平比分的機會，讓獵鷹在開幕戰吞下敗仗。第2週對上明尼蘇達對維京人的比賽，具英回並未隨隊征戰，並在今天遭到釋出。

具英回在獵鷹7年生涯命中率為85.8%，如今雖然遭到釋出，但以他過往為獵鷹貢獻的安定力量，或許還有望在NFL其他球隊找到下一個機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法