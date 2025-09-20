晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》挑戰40-40！史上最貴索托42轟出爐 刷新生涯單季最多轟紀錄

2025/09/20 10:39

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季和大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）史上最大約的明星強打索托（Juan Soto），今天敲出本季第42轟，創下生涯單季新高，助隊以12：6打爆國民。

索托今在4下炸裂，鎖定普林（PJ Poulin）的失投橫掃球，轟出中外野3分砲，擊球初速106.9英哩、飛行距離419英呎，助隊擴大領先優勢。這是索托本季第42發全壘打，超越去年的41轟，刷新生涯單季最多轟紀錄。

索托全場3打數敲2安，進帳3分打點，獲得1次敬遠、選到1保送，跑回2分，吞下1K，賽後打擊率0.265、OPS為0.931。

此外，索托今天還有1次盜壘，本季第34盜出爐，今年有機會達成「40轟40盜」里程碑。

大都會贏球後拉出2連勝，目前以80勝74敗，持續鞏固國聯外卡第三位置。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中