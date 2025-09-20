MLB》挑戰40-40！史上最貴索托42轟出爐 刷新生涯單季最多轟紀錄

索托。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕休賽季和大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）史上最大約的明星強打索托（Juan Soto），今天敲出本季第42轟，創下生涯單季新高，助隊以12：6打爆國民。
索托今在4下炸裂，鎖定普林（PJ Poulin）的失投橫掃球，轟出中外野3分砲，擊球初速106.9英哩、飛行距離419英呎，助隊擴大領先優勢。這是索托本季第42發全壘打，超越去年的41轟，刷新生涯單季最多轟紀錄。
索托全場3打數敲2安，進帳3分打點，獲得1次敬遠、選到1保送，跑回2分，吞下1K，賽後打擊率0.265、OPS為0.931。
此外，索托今天還有1次盜壘，本季第34盜出爐，今年有機會達成「40轟40盜」里程碑。
大都會贏球後拉出2連勝，目前以80勝74敗，持續鞏固國聯外卡第三位置。
An APPLE JACK for Juan Soto— MLB （@MLB） September 20, 2025
His 42nd home run of the year sets a new career high pic.twitter.com/HzMEZ1xaJ4
