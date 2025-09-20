晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

「菊島運動嘉年華」熱力開場 健走、律動、運動體驗同樂

2025/09/20 10:55

菊島運動嘉年華在國際廣場舉行，鼓勵民眾養成多運動習慣。（澎湖縣政府提供）菊島運動嘉年華在國際廣場舉行，鼓勵民眾養成多運動習慣。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣體育會今（20）日在國際廣場舉辦「運動i臺灣2.0─菊島運動嘉年華」，1300餘人以健走、運動體驗、親子律動及舞蹈表演，共同迎接澎湖縣國民體育月。澎湖縣大家長陳光復盼運動走入日常，更多人走出戶外、擁抱陽光，與家人朋友共享健康美好生活。

陳光復表示，澎湖縣運動人口比例為82.1％，每人每週平均運動4.39 次，成績位居全國第2，顯示澎湖人對運動的熱情與實際行動，值得肯定。健走是一項簡單卻十分有效的運動，不僅老少咸宜，更能讓全民共同參與，享受健康生活的樂趣。他強調，在現今生活步調快速、壓力龐大的環境下，保持身心靈健康顯得格外重要。透過每天適度健走，不僅能促進血液循環、增強身體機能，也能舒緩情緒、紓解壓力。

嘉年華現場除了健走活動，還設有多元運動體驗區，包括「灌籃高手」、「扛霸子」、「旋風九宮格」、「強棒出擊」及「提梯快跑」等趣味關卡，讓民眾盡情挑戰。親子律動區則由澄澄老師帶領，孩子與家長攜手舞動，展現濃厚的親子情感。舞蹈表演由各社區及相關舞蹈團體熱力展演，為活動帶來歡愉氛圍。

健走活動在鳴槍後從國際廣場出發，沿途經天空步道、新明路、文學路、經國路、案山社區、槌球場、文德路、新營路、農漁局等地，最終返回國際廣場，總長約4公里，500人邁著愉快步伐，雖汗流浹背，但身心舒暢走完全程。

運動習慣由下一代培養，打造澎湖運動健康島。（澎湖縣政府提供）運動習慣由下一代培養，打造澎湖運動健康島。（澎湖縣政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中