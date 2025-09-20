「菊島運動嘉年華」熱力開場 健走、律動、運動體驗同樂

菊島運動嘉年華在國際廣場舉行，鼓勵民眾養成多運動習慣。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣體育會今（20）日在國際廣場舉辦「運動i臺灣2.0─菊島運動嘉年華」，1300餘人以健走、運動體驗、親子律動及舞蹈表演，共同迎接澎湖縣國民體育月。澎湖縣大家長陳光復盼運動走入日常，更多人走出戶外、擁抱陽光，與家人朋友共享健康美好生活。

陳光復表示，澎湖縣運動人口比例為82.1％，每人每週平均運動4.39 次，成績位居全國第2，顯示澎湖人對運動的熱情與實際行動，值得肯定。健走是一項簡單卻十分有效的運動，不僅老少咸宜，更能讓全民共同參與，享受健康生活的樂趣。他強調，在現今生活步調快速、壓力龐大的環境下，保持身心靈健康顯得格外重要。透過每天適度健走，不僅能促進血液循環、增強身體機能，也能舒緩情緒、紓解壓力。

請繼續往下閱讀...

嘉年華現場除了健走活動，還設有多元運動體驗區，包括「灌籃高手」、「扛霸子」、「旋風九宮格」、「強棒出擊」及「提梯快跑」等趣味關卡，讓民眾盡情挑戰。親子律動區則由澄澄老師帶領，孩子與家長攜手舞動，展現濃厚的親子情感。舞蹈表演由各社區及相關舞蹈團體熱力展演，為活動帶來歡愉氛圍。

健走活動在鳴槍後從國際廣場出發，沿途經天空步道、新明路、文學路、經國路、案山社區、槌球場、文德路、新營路、農漁局等地，最終返回國際廣場，總長約4公里，500人邁著愉快步伐，雖汗流浹背，但身心舒暢走完全程。

運動習慣由下一代培養，打造澎湖運動健康島。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法