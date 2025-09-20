晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》對兄弟再見E 餅總老實說：陳聖平應該傳一壘

2025/09/20 14:12

陳聖平再見失誤。（資料照，記者陳志曲攝）陳聖平再見失誤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅游擊手陳聖平昨天在9局下滿壘時傳球出現再見失誤，中信不僅以1：0險勝，還送給統一在大巨蛋6連敗，今天陳聖平繼續先發，只是改守二壘，游擊換成林泓弦。

羅戈挨3安送出10Ｋ，奧德銳挨4安送出7Ｋ，兩隊打完9局上仍是0：0，9局下1出局後3名打者都獲保送形成滿壘，中信在許基宏遭三振後派張仁瑋代跑在一壘的陳俊秀，看似平凡無奇的調度卻成為勝負關鍵，詹子賢擊出游擊方向滾地球，陳聖平似乎受到張仁瑋腳程影響，傳二壘沒傳好形成再見失誤，統一全隊愣在場上。而陳聖平失誤後也對二壘手林祖傑說了一些話，賽後球迷熱烈討論陳聖平該傳哪個壘包。

獅隊總教練林岳平坦言，當下守備是採取擴大守備範圍的陣型，希望能守下穿越球，「對方換代跑就是要搶時間點，由於擴大守備範圍，讓祖傑進二壘有點慢半拍，不過陳聖平應該要傳一壘，只是當下就沒有很自在地完成接補，也許沒傳一壘是有壓力。」

然而，餅總強調不能將輸球責任全部責怪陳聖平，而是攻擊端沒有有效得分，包括0出局三壘有人、0出局一二壘有人和0出局二壘有人，最終都沒能得分。餅總說：「我們得分幾比兄弟多，但沒有打回分數，不能把輸球原因灌在陳聖平的身上，這是全隊必須去承擔的。」

餅總坦言，目前仍在尋找重要比賽的主戰游擊手，人選有林泓弦、許哲晏和陳聖平，「教練團首要任務，不是因為昨天失誤去否定選手，而是協助他再調整上來。」

陳聖平昨天有個艱難的夜晚，全隊又拉車回澄清湖，今天餅總仍排他上場先發，改守二壘，餅總說，「考驗聖平的抗壓能力。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中