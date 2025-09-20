中職》對兄弟再見E 餅總老實說：陳聖平應該傳一壘

陳聖平再見失誤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅游擊手陳聖平昨天在9局下滿壘時傳球出現再見失誤，中信不僅以1：0險勝，還送給統一在大巨蛋6連敗，今天陳聖平繼續先發，只是改守二壘，游擊換成林泓弦。

羅戈挨3安送出10Ｋ，奧德銳挨4安送出7Ｋ，兩隊打完9局上仍是0：0，9局下1出局後3名打者都獲保送形成滿壘，中信在許基宏遭三振後派張仁瑋代跑在一壘的陳俊秀，看似平凡無奇的調度卻成為勝負關鍵，詹子賢擊出游擊方向滾地球，陳聖平似乎受到張仁瑋腳程影響，傳二壘沒傳好形成再見失誤，統一全隊愣在場上。而陳聖平失誤後也對二壘手林祖傑說了一些話，賽後球迷熱烈討論陳聖平該傳哪個壘包。

獅隊總教練林岳平坦言，當下守備是採取擴大守備範圍的陣型，希望能守下穿越球，「對方換代跑就是要搶時間點，由於擴大守備範圍，讓祖傑進二壘有點慢半拍，不過陳聖平應該要傳一壘，只是當下就沒有很自在地完成接補，也許沒傳一壘是有壓力。」

然而，餅總強調不能將輸球責任全部責怪陳聖平，而是攻擊端沒有有效得分，包括0出局三壘有人、0出局一二壘有人和0出局二壘有人，最終都沒能得分。餅總說：「我們得分幾比兄弟多，但沒有打回分數，不能把輸球原因灌在陳聖平的身上，這是全隊必須去承擔的。」

餅總坦言，目前仍在尋找重要比賽的主戰游擊手，人選有林泓弦、許哲晏和陳聖平，「教練團首要任務，不是因為昨天失誤去否定選手，而是協助他再調整上來。」

陳聖平昨天有個艱難的夜晚，全隊又拉車回澄清湖，今天餅總仍排他上場先發，改守二壘，餅總說，「考驗聖平的抗壓能力。」

