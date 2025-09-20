中國大師賽》安洗瑩收拾山口茜闖決賽 挑戰南韓首見紀錄只差1勝

安洗瑩。（資料照）

〔記者林岳甫/綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今在超級750系列中國羽球大師賽，以21：10、21：14拍落今年世錦賽冠軍日本名將山口茜，收下對戰3連勝及女單決賽門票，安洗瑩距離完成賽史南韓第1人紀錄也只差1勝。

中國大師賽女單史上拿最多冠為陳雨菲3冠，她在2018、19年完成2連霸，另外曾完成連霸女單選手還有2013、14年劉鑫，如今安洗瑩挺進決賽，只要明天順利捧冠，將成為史上第3人，更是首位非中國籍連霸的女單選手。

今年兩度交手山口茜都贏球的安洗瑩，在今天首局開始還在熱機，不過從7：9落後一鼓作氣連掃10分，打到實力堅強的山口茜也是束手無策，小安快意先聲奪人。安洗瑩在第2局也是有面臨落後，不過始終沒有讓山口茜擴大優勢，並先以11：9領先進入技術暫停，安洗瑩暫停後於14：13打出一波7：1，只花39分鐘就收下勝利。

安洗瑩本季僅輸過4場比賽，如今在中國大師賽又連勝4場勇闖決賽，也是她7次挺進冠軍戰，她目前決賽已經7場，上次決賽落敗為去年10月的丹麥公開賽，明天爭冠對手將是南韓金佳恩、中國韓悅之間的贏家。

