MLB》超越名人堂球星創紀錄！道奇克蕭例行賽主場最終戰4.1局退場

2025/09/20 11:44

克蕭。（法新社）克蕭。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）昨天宣布季後退役，今天迎來生涯例行賽主場最終戰，先發面對巨人投4.1局後退場，無緣拿下生涯第223勝。

克蕭首局首打席面對巨人拉莫斯（Heliot Ramos），2好球後一顆85.9英哩偏低滑球被逮中，形成中外野431英呎超大號陽春砲。克蕭回穩後賞阿德梅斯（Willy Adames）與佛羅雷斯（Wilmer Flores）三振，也讓他生涯面對巨人飆出417K，超越名人堂左投史巴恩（Warren Spahn）的416K，成為大聯盟史上對巨人飆出最多K的投手。

2局下道奇靠著羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲追平，不過3局上克蕭飆出三振後，連續遭到安打狙擊又失分，道奇1：2再度被超前。4局上克蕭雖然開局又被敲安，但接著連續抓3名巨人打者，此時克蕭累積用球數已達86球。5局上克蕭三振首名打者德弗斯（Rafael Devers）後，正式完成在道奇主場例行賽最後一舞，總教練羅伯斯（Dave Roberts）走上投手丘與克蕭擁抱，這位冠軍老臣也在全場球迷喝采中退場。

克蕭此役先發4.1局用91球有56顆好球，被敲出4支安打包含1轟，失掉2分責失分，投出6次三振與4次保送，無緣進帳本季11勝與生涯第223勝。道奇接著換上火球男亨利奎茲（Edgardo Henriquez），他連續解決2位巨人打者飆出1K，道奇5局上打完以1：2落後，克蕭暫為敗投候選人。

克蕭在美國時間5月25日迎來道奇主場初登板，面對紅雀首名打者舒馬克（Skip Schumaker）投出三振，經過18年輝煌生涯後，克蕭在道奇主場例行賽最終戰面對的最後一位打者，同樣用三振拿下出局數，畫下完美句點。

