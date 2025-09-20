晴時多雲

體育 競技運動

田徑世錦賽》台灣18歲女子鉛球新星江靜緣 首次參賽就歷史留名

2025/09/20 11:33

江靜緣。（資料照，大專體總提供）江靜緣。（資料照，大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣18歲新星江靜緣今日在2025年日本東京世界田徑錦標賽女子鉛球資格賽，以17公尺37完賽，雖然無緣驚奇晉級決賽，不過她也為台灣締造隊史世錦賽女子鉛球最佳成績，成功歷史留名。

江靜緣其實沒有設定今年就能登上世錦賽，畢竟她在今年4月還在全中運比賽而已，在成人等級賽事的歷練仍舊不足，不過她5月先在靜岡國際田徑賽女子鉛球決賽以17公尺83摘金，並打破「阿牛」林家瑩2014年締造的全國紀錄。

江靜緣接著亞洲錦標賽更是一舉奪銅，最後就靠著世界積分排名成功摘下世錦賽資格，成為2007年林家瑩後，台灣第2位前進世錦賽的女子鉛球選手。

對於江靜緣而言這有點來得太突然，但還是很開心能先登上世界舞台，會把握機會近距離觀摩世界各國好手的賽前準備、比賽動作等。江靜緣初次登場前兩擲分別為16公尺86、15公尺91，她在第3次則達到17公尺37。江靜緣最終總排名25追平林家瑩，至於17公尺37打破林家瑩所保持的16公尺41，締造隊史最佳參賽成績。

今年將尋求3連霸、也來過台灣參賽的美國頂尖名將潔克森（Chase Jackson）以19公尺31晉級，資格賽表現最佳為去年巴黎奧運金牌得主德國選手奧根萊耶（Yemisi Ogunleye）的19公尺65。

