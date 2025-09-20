晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》水手重砲又轟了！大谷翔平等5人火力四射 有望共創史上首見現象

2025/09/20 12:32

蘇亞雷斯。（路透）蘇亞雷斯。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕水手與太空人上演美聯西區龍頭爭奪戰，今天水手重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）炸出本季第47轟，助隊以4：0拿下勝利。

蘇亞雷斯今在4上炸裂，從太空人右投布朗（Hunter Brown）手中敲出中左外野超大號陽春彈，本季第47轟出爐，距離50轟大關M3，擊球初速108.5英哩、飛行距離425英呎。

目前全聯盟敲出50轟以上的球員有羅利（Cal Raleigh）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、大谷翔平，而蘇亞雷斯和「法官」賈吉（Aaron Judge）也有機會達成50轟，有望刷新史上單一賽季最多球員加入「50轟俱樂部」紀錄。過往紀錄為1998年與2001年的4人，今年重砲們火力四射，有機會攜手共創歷史。

水手打線今天砲聲隆隆敲出4轟，都是陽春砲，最終就以4：0收拾太空人。水手明星強投布萊恩．沃（Bryan Woo）5局無失分飆7K，本季第15勝到手。

水手贏球後，目前以85勝69敗暫居美西龍頭，領先太空人1場勝差。

