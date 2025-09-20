晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》神！大谷翔平本季第52轟出爐 怪力3分砲一棒逆轉

2025/09/20 11:59

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰巨人在5下開砲，本季第52轟出爐，一棒逆轉戰局。

大谷前二打席都熄火，5下再度上場，當時球隊落後1分、2出局一二壘有人，他逮中巨人先發投手雷伊（Robbie Ray）的外角速球，猛力一揮夯出左外野3分砲，幫助球隊4：2逆轉比數，同時也讓道奇塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）逃敗。

大谷這轟擊球初速100.2英哩、飛行距離370英呎、仰角30度。目前大谷累積52轟，持續緊咬國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）。

在大谷炸裂後，下一棒貝茲（Mookie Betts）背靠背開轟，道奇5局打完握有5：2領先。

