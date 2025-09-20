MLB》費城人畢爾勒3.2局無失分退響尾蛇！還送前東家道奇闖季後賽

畢爾勒。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕費城人響尾蛇之戰，費城人今天採用「雙先發」，由「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）與前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）聯手壓制，終場8：2打敗響尾蛇；而響尾蛇今天輸球後，也確定送衛冕軍道奇闖進季後賽。

響尾蛇今開賽就先靠著馬提（Ketel Marte）開轟與亞歷山大（Blaze Alexander）內野滾地球取得2：0領先。不過2局上費城人馬上靠波姆（Alec Bohm）二壘安打追回1分，5局上巴德（Harrison Bader）本季第17轟，幫助費城人一棒追平。

6局上費城人威爾森（Weston Wilson）敲安攻下超前分，8局上卡斯提拉諾斯（Nick Castellanos）補上一發2分砲奠定勝基。費城人9局下又灌進3分，順利擊敗響尾蛇，而響尾蛇輸球後，也讓道奇今天與巨人之戰尚未結束，就確定晉級季後賽。

沃克今先發4局被敲5支安打失2分，送出2次三振與1次保送。畢爾勒第5局登板後援，3.2局被敲2支安打，投出3次三振與2次保送，8局下退場時留下2出局滿壘危機，所幸接替登板的隊友解圍，也讓他沒有失分，防禦率5.13，同時奪下本場勝投，並送前東家道奇連續13年闖進季後賽。

