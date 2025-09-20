MLB》克蕭生涯主場最終戰、大谷翔平逆轉3分砲！ 道奇晉級季後賽

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕季後引退的道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）今天迎來生涯例行賽主場最終戰，他對巨人投4.1局失2分退場，原本是敗投候選人，大谷翔平5下敲出逆轉3分砲助他解套，終場道奇以6：3擊敗巨人，拉出3連勝。

克蕭今天先發4.1局用球數91球、其中有56顆好球，被敲出4支安打包含1轟，失掉2分責失分，猛飆6次三振，另有4次保送，賽後防禦率為3.55。

請繼續往下閱讀...

克蕭。（法新社）

道奇前4局只靠羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲拿下1分。而前二打席都熄火的大谷，5下在2出局一二壘有人時上場，他逮中巨人先發投手雷伊（Robbie Ray）的外角速球，猛力一揮夯出左外野逆轉3分砲，本季第52轟出爐，幫助球隊4：2扭轉戰局。

在大谷炸裂後，下一棒貝茲（Mookie Betts）背靠背開轟，敲出本季第20發全壘打，道奇5局打完握有5：2領先。

道奇6下靠羅哈斯、帕赫斯（Andy Pages）長打串聯再下一城，取得6：2領先。道奇牛棚第7局失掉1分，9上交由史考特（Tanner Scott）關門，終場以6：3收勝。

大谷翔平全場4打數敲1安就是全壘打，進補3分打點、跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率0.283。

道奇今天也確定晉級季後賽，成為本季第4支收下季後賽門票的球隊，分區封王魔術數字降至「M4」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法