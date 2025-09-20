MLB》大谷「50-50」1週年敲本季第52轟！有望挑戰棒球之神最狂紀錄

大谷敲出本季第52轟。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心/綜合報導〕今天是道奇日本巨星大谷翔平締造史無前例單季「50轟50盜」壯舉的一週年紀念日，今天道奇對決巨人，大谷更敲出本季第52發全壘打，有望挑戰超狂紀錄。

2024年台灣時間9月20日，大谷翔平對馬林魚上演單場6安包含3轟，進帳10打點、同時跑出2盜的超狂成績單，完成單季「50轟50盜」里程碑。今天台灣時間2025年9月20日，大谷面對巨人在5局下敲出左外野平射3分砲，本季第52轟出爐。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平加盟道奇前2個賽季，已經打出106發全壘打，只要再3轟就能追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），並列史上在單一球隊前2賽季的第2多轟紀錄，至於第1名則是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的113轟，大谷還差7轟。

另外，大谷本季第52轟暫居道奇隊史單季第2多轟，同時本季以開路先鋒扛48轟持續海放群雄，也繼續堆高史上單季同時先發2場以上、以及飆出50次三振球員的最多轟紀錄。

Most home runs in 1st 2 seasons with a franchise:



1920-21 Babe Ruth NYY: 113

2001-02 Alex Rodriguez TEX: 109

2024-25 Shohei Ohtani LAD: 106

1960-61 Roger Maris NYY: 100

1990-91 Cecil Fielder DET: 95

1997-98 Mark McGwire STL: 94



h/t @EliasSports https://t.co/lUdjE5Q6aM — Sarah Langs （@SlangsOnSports） September 20, 2025

