晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》幻藍小熊無緣和張泰山出席台灣日 運動行銷提出說明

2025/09/20 12:44

幻藍小熊。（資料照，記者王文麟攝）幻藍小熊。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在韓國出道的台灣女團「GENBLUE幻藍小熊」，原訂台灣時間明天和傳奇球星張泰山共同出席「響尾蛇台灣日」，卻出現團員無法順利入境遭原地遣返ㄧ事，對此主辦活動帕菲克國際運動行銷今發出聲明。

張泰山今為雙城台灣日開球，明則擔任響尾蛇台灣日的開球嘉賓，而幻藍小熊原本受邀擔任賽前的表演嘉賓，如今因無法入境而取消。

以下為聲明全文：

【帕菲克國際運動行銷 聲明稿】

有關於本次「2025 第二屆亞利桑納響尾蛇台灣日」表演嘉賓 GENBLUE 幻藍小熊無法順利入境美國一事，帕菲克國際運動行銷股份公司有以下聲明：

本次表演團體 GENBLUE 幻藍小熊之美國入境簽證為天空娛樂股份有限公司委由本公司負責處理，過程中 GENBLUE 幻藍小熊所繳交之簽證相關資料皆無誤，且本公司一切依照正常且合法程序進行申請，出發前簽證之入境授權許可已獲核准。

但根據申請流程說明，無論申請何種簽證欲入境美國，皆並不保證入境申請人可以入境美國；Customs and Border Protection （CBP） 的入境官員有最終決定權⼒。

GENBLUE 幻藍小熊團隊對於本次活動相當重視，已盡一切努⼒準備，且當地民眾及團體皆相當期待他們的到來，期待未來還有機會站上美國的舞台，以感謝長期支持 GENBLUE 幻藍小熊的粉絲朋友。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中