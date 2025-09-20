MLB》開轟寫紀錄比肩道奇MVP！大谷談助克蕭逃敗：在天使就看著他

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰巨人在5下開砲，本季第52轟出爐，更幫助今年季後就要退休的塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）敗投解套，賽後大谷在場邊也吐露心聲。

今天是克蕭在道奇主場生涯例行賽最終戰，克蕭投4.1局被敲4支安打包含1轟，失掉2分責失分，飆出6次三振，另有4次保送，賽後防禦率3.55。大谷則在5局下逮中巨人強投雷伊（Robbie Ray）的外角速球，敲出左外野平射3分砲，本季第52轟出爐，一棒逆轉為4：2，也幫助克蕭逃過敗投。

今天也是大谷完成單季「50轟50盜」里程碑的一週年紀念日，大谷今天4打數1安打，貢獻3分打點、跑回1分，吞下1次K，賽後打擊率0.283，攻擊指數1.013。大谷本季累積361個壘打數，追平隊友、道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman），並列隊史第7。

大谷賽後在場邊受訪時透露，能夠在克蕭充滿紀念性的一天以勝利作結，能贏球讓他鬆口氣，也感到意義重大。當下自己也只是想辦法碰到球，把球打進場內，結果能完全打中球心，這樣的結果很棒，「打到的瞬間就覺得這球會出牆。」

而對於今天是克蕭的例行賽主場最終戰，大谷坦言：「雖然才來道奇2年，但我在天使時期就一直看著他，包含交手的時候，能夠在這樣的場合敲出逆轉轟贏球，真的意義重大。」

道奇今天以6：3擊敗巨人，確定連續13年打進季後賽，大谷強調：「首先還是要把每一場例行賽，當成最後一場比賽在拚，能夠先確定季後賽資格，這是相當重要的一步，所以明天我們會重新調整，繼續努力奮戰。」

克蕭擁抱大谷。（路透）

