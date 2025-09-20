MLB》開轟後來個「愛的抱抱」！克蕭逃敗盛讚大谷翔平：太不可思議

克蕭擁抱大谷。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）昨宣布季後退役，今迎來生涯例行賽主場最終戰，先發面對巨人投4.1局退場，並在大谷翔平開轟後逃過敗投。克蕭當下也與大谷來個「愛的抱抱」，賽後也再次稱讚大谷。

克蕭此役先發4.1局用91球有56顆好球，被敲出4支安打包含1轟，失掉2分責失分，投出6次三振與4次保送，無緣進帳本季11勝與生涯第223勝。5局下大谷從巨人強投雷伊（Robbie Ray）手中夯出逆轉3分砲，幫助克蕭逃敗，下一棒貝茲（Mookie Betts）也背靠背開轟，奠定勝基。

克蕭第5局三振德弗斯（Rafael Devers）後，在全場球迷起立鼓掌中退場，貝茲、赫南德茲（Kike Hernandez）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）都與他擁抱致意，看台上的妻子艾倫（Ellen Kershaw）也留下眼淚，場面令人動容。

賽後克蕭表示：「我真的很拚命在投，雖然壓制打者過程很吃力，但還是能撐過每一個半局，沒把比賽搞砸，牛棚也表現很棒。」

克蕭退場後，大谷馬上開轟幫助老大哥，並滿懷笑容回到休息室和克蕭來個「愛的抱抱」。談到大谷的全壘打，克蕭盛讚：「翔平的那支全壘打實在是不可思議的一擊，緊接著Mookie的全壘打也太棒了。」

對於自己只投4.1局退場，克蕭強調不想做出會影響比賽的事，畢竟贏球才是最重要的。最後克蕭也說：「今天是無比特別的一天，能成為這支球隊的一份子，我真的感到非常榮幸。」

