中職》獅換游擊破紀錄 胡金龍引退賽斬斷樂天5連勝

胡金龍高飛犧牲打出局，帶1分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅今在胡金龍引退賽全員穿上「51號」，游擊手林泓弦更用精彩守備致敬這位前大聯盟游擊手，單場狂抓10次刺殺破中職游擊單場最多紀錄，貢獻先發投手蒙德茲的7局掉1分好投，終場獅隊以2：1斬斷樂天桃猿5連勝，穩固年度戰績第2的地位。

游擊手陳聖平昨再見失誤，今游擊手換成林泓弦，正好手蒙德茲大量製造游擊飛球和滾地球，林泓弦全掌握住，1、3、4局各1顆，5、6局各2顆，7局上3出局都源自林泓弦。其中，5局上面對馬傑森的強勁滾地球飛撲攔下，快速起身完美傳到一壘完成刺殺，為此役最精彩守備。

林泓弦抓到10次刺殺，打破中職游擊手單場最多紀錄，過去紀錄由1997年中信卡羅、1999年興農黃忠義、2003年鄭兆行、2009年陽東益、2022年林靖凱的8次刺殺。

獅隊在3局下突破樂天先發投手林子崴，陳聖平和陳傑憲雙安攻佔一、二壘，林佳緯棒打林子崴的第「51」球，用適時安打攻下首分，胡金龍加碼高飛犧牲打助隊進帳第2分。林子崴77球僅投3.1局，被敲7支安打，送出2次四壞和3次三振，失掉2分。

不過樂天在4局上反攻，林智平敲二壘安打，靠推進打上三壘，林承飛用滾地球送回第1分。

黃子鵬在5局下接替，胡金龍第2打席棒打他，推出右外野方向的滾地球安打，一度帶動滿壘攻勢，但陳重羽和林泓弦都無法建功，未能添加保險分，此役的得點圈打擊發揮仍有限。

胡金龍引退賽合計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，而澄清湖吸引12051人進場，打破獅隊本季室外球場最多觀眾紀錄。看見這麼多球迷進場，胡金龍賽前就說：「非常感動！」

胡金龍。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投蒙德茲。（記者李惠洲攝）

胡金龍引退賽，澄清湖球場吸引12051人進場。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿投手林子崴。（記者李惠洲攝）

