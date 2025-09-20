拉沃盃》球王艾卡拉茲雙打奏捷 歐洲衛冕軍3勝1負領先世界隊

艾卡拉茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第8屆拉沃盃網賽在美國舊金山大通中心開打，西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）雙打奏捷，率領歐洲衛冕軍首日取得戰績3勝1負，大幅領先坐擁地主優勢的世界隊。

「白金髮型」驚豔全場的艾卡拉茲，攜手捷克門西克（Jakub Mensik）穩紮穩打，在美國超級富豪比爾蓋茲（Bill Gates）、NBA金州勇士隊球星等貴賓現場觀戰下，以7：6（9：7）、6：4力退東道主人馬米切爾森（Alex Michelsen）／弗里茲（Taylor Fritz），甫贏得職業生涯第2座美國公開賽冠軍的艾卡拉茲說：「雙打可以帶來更多磨練機會，尤其能與門西克這位優秀的搭檔合作，他得分技巧如此出色，讓我在場上感覺非常輕鬆自在。」

請繼續往下閱讀...

首日3場單打，挪威好手魯德（Casper Ruud）直落2扳倒身高211公分的美國「重砲手」奧裴卡（Reilly Opelka），緊接著門西克決勝搶十力退米切爾森。世界隊唯一獲勝者為巴西19歲新星豐塞卡（Joao Fonseca），這位拉沃盃賽史開胡最年輕球員，則以6：4、6：3 力退義大利對手科博利（Flavio Cobolli），足讓世界隊隊長阿格西（Andre Agassi）和隊員們頗受鼓舞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法