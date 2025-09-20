全運會》直落四贏得「台北內戰」 林昀儒/鄭怡靜帶傷締造混雙3連霸

林昀儒/鄭怡靜在全運會混雙完成3連霸。（取自WTT官網）

〔記者許明禮/綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜，今天再「台北內戰」中以直落四擊敗張佑安/李昱諄，摘下114年全國運動會桌球混雙金牌，締造3連霸，也是小林連續4屆全運會摘下混雙金牌。

台灣一姐鄭怡靜雖然帶著腳踝傷勢上陣，影響場上的跑動，今年再度攜手合作的林鄭配，依舊展現絕佳的默契，前兩輪分別以4:0解決高雄市的蘇昱綸/劉如耘、台南市楊子儀/陳忞昕，今天上午4強賽再克服局數1:2落後，以4:2逆轉桃園市的蔡天羽/朱以晴，有驚無險挺進決賽。

請繼續往下閱讀...

另一組台北市組合張佑安/李昱諄，在4強戰遭遇桃園市的楊振岳/簡彤娟，也在局數2:3落後下，以11:7、11:9連追2局，4:3後來居上。

全運會混雙連兩屆上演「台北內戰」，上屆林昀儒/鄭怡靜以直落三擊退張佑安/李昱諄，今天再度交手，林鄭配也未遇到太多抵抗，前3局以11:5、11:4、11:7輕鬆拿下，第4局也取得9:2大幅領先，但張李配沒有放棄，連拿4分逼出林鄭配的暫停，重回比賽後，李昱諄回擺球出界，隨後林昀儒正手搶攻得手，11:6鎖定勝利，也完成3連霸。

不過，下午的女單賽事，鄭怡靜仍因傷退賽，無緣挑戰3連霸。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法