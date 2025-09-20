晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

全運會》直落四贏得「台北內戰」 林昀儒/鄭怡靜帶傷締造混雙3連霸

2025/09/20 15:31

林昀儒/鄭怡靜在全運會混雙完成3連霸。（取自WTT官網）林昀儒/鄭怡靜在全運會混雙完成3連霸。（取自WTT官網）

〔記者許明禮/綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜，今天再「台北內戰」中以直落四擊敗張佑安/李昱諄，摘下114年全國運動會桌球混雙金牌，締造3連霸，也是小林連續4屆全運會摘下混雙金牌。

台灣一姐鄭怡靜雖然帶著腳踝傷勢上陣，影響場上的跑動，今年再度攜手合作的林鄭配，依舊展現絕佳的默契，前兩輪分別以4:0解決高雄市的蘇昱綸/劉如耘、台南市楊子儀/陳忞昕，今天上午4強賽再克服局數1:2落後，以4:2逆轉桃園市的蔡天羽/朱以晴，有驚無險挺進決賽。

另一組台北市組合張佑安/李昱諄，在4強戰遭遇桃園市的楊振岳/簡彤娟，也在局數2:3落後下，以11:7、11:9連追2局，4:3後來居上。

全運會混雙連兩屆上演「台北內戰」，上屆林昀儒/鄭怡靜以直落三擊退張佑安/李昱諄，今天再度交手，林鄭配也未遇到太多抵抗，前3局以11:5、11:4、11:7輕鬆拿下，第4局也取得9:2大幅領先，但張李配沒有放棄，連拿4分逼出林鄭配的暫停，重回比賽後，李昱諄回擺球出界，隨後林昀儒正手搶攻得手，11:6鎖定勝利，也完成3連霸。

不過，下午的女單賽事，鄭怡靜仍因傷退賽，無緣挑戰3連霸。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中