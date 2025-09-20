PLG》阿提諾瘦了12公斤頻演暴扣 不排斥再效力台灣隊

阿提諾。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG桃園璞園領航猿昨宣布與歸化中鋒阿提諾（William Artino）完成簽約，他今馬上為領航猿出賽，現身台中洲際迷你蛋時整個人明顯瘦了一圈，他表示，未來如果有機會不排斥再為台灣隊出賽。

33歲的中鋒阿提諾2021年取得台灣國籍，隔年出征亞洲盃資格賽、亞洲盃，也在杭州亞運助台灣隊拿下第4名，但去年初遭新竹攻城獅解約，和籃協的歸化合約談判也觸礁，無緣再效力台灣男籃。

阿提諾效力的台灣首支球隊就是夢想家，這次回台首秀剛好碰上前東家，他今在簡浩退役賽為領航猿先發出賽，對老東家毫不留情，還數度上演灌籃秀，展現不俗體態，他賽前受訪時透露，離開台灣後到印尼聯賽打球，4個月期間約瘦了12公斤。

談及未來再效力台灣男籃的意願，阿提諾表示，自己對台灣隊從來沒有不好的感受，去年自己在場外的生活遇到一點問題，「但我的小孩在這裡出生，對我來說，台灣已經不只是我打籃球的地方，也算是另外一個家，未來如果有機會的話，也希望能再為台灣隊出賽。」

阿提諾將能以本土身份征戰東亞超級聯賽，對領航猿來說是一大利多，他也能夠與外籍生丁恩迪同時上場，根據東超規定，一隊最少有兩位純本土球員同時上場即可。

