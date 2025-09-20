中職》胡金龍看見引退特展很有感 憶起過往的努力和辛苦（圖輯）

胡金龍引退賽澄清湖球場出現水墨詩句大型看板。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅胡金龍今天在澄清湖球場迎接引退賽，將扛下三棒指定打擊，球團也打造極具創意的「金鏞」看板，吸引不少球迷拍照，另外還有在小聯盟世界隊的3號球衣、道奇隊時期的60號球衣、國家隊和義大富邦時期的15號，以及51號的獅隊球衣，完整呈現22年的職業生涯。

今賽前預售票就破萬張，有機會寫下獅隊本季戶外球場最高票房紀錄，胡金龍直言非常感動，「外面真的滿熱的，這麼多球迷進場為我加油，感覺很特別，心情也很好，另外也謝謝有這麼多媒體來。」

胡金龍賽前跟球迷互動，也看見自己的展示商品，他不諱言有回憶起以前的努力和辛苦，「每個階段都不一樣，像是剛到美國、第一次打國家隊、30歲回台灣等等，每個階段都有它的意義。」

胡金龍。（記者李惠洲攝）

在澄清湖球場迎接引退賽，胡金龍也覺得很特別，「這是義大第一年的主場，從這邊開始，這邊結束也滿不錯的。」

即便今年是引退賽，胡金龍仍是獅隊重要的戰力，確定會打到球季結束，因此退休後要做什麼，他坦言還沒有想好，期許能以總冠軍收尾最好，「但我們還是一步步來，下半季台南主場整修，選手都在外面，難免有疲勞和傷勢，趁這段時間把身體調好，備戰季後賽。」

胡金龍與球迷互動有獎徵答送簽名球。（記者李惠洲攝）

胡金龍引退賽看板。（記者李惠洲攝）

胡金龍道奇隊球衣。（記者李惠洲攝）



胡金龍歷年征戰球隊球衣。（記者李惠洲攝）

球迷在胡金龍展示牆拍照紀念。（記者李惠洲攝）

球迷在胡金龍展示牆拍照紀念。（記者李惠洲攝）

胡金龍歷年出賽球衣、球帽、球鞋、球棒。（記者李惠洲攝）

