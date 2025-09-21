鄧愷威首度對決大谷翔平、林俊易拚中國大師賽冠軍 今日賽事預告與轉播

台灣旅美投手鄧愷威。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟賽事方面，舊金山巨人將在客場面對洛杉磯道奇，台灣旅美投手鄧愷威將登板先發，對決道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。這將是鄧愷威首度在大聯盟面對道奇日本巨星大谷翔平。

中國羽球大師賽男單決賽，台灣「左手重砲」林俊易今天將碰上中國選手翁泓陽。林俊易要力拚750等級決賽的冠軍。

中職今天有3場比賽，統一獅在澄清湖球場面對樂天桃猿，獅隊派出本土右投郭俊麟，桃猿推本土右投陳克羿；富邦悍將在大巨蛋面對台鋼雄鷹，悍將派本土左投陳仕朋，台鋼推洋投後勁；中信兄弟在洲際球場面對統一獅，兄弟推右投林暉盛，味全派洋投艾璞樂。

MLB

09：00 巨人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片（鄧愷威先發）

拉沃盃

10：00 第2日 博斯運動一台、愛爾達體育2台

日職

13：00 千葉羅德 VS 日本火腿 DAZN 2

BWF 中國大師賽

13：00 決賽 愛爾達體育3台

中職

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

16：00 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 愛爾達體育2台

17：00 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

TPVL季前熱身賽

15：00 東京巨熊 VS 台北伊斯特 緯來育樂、愛爾達體育4台

17：30 北海道 VS 桃園雲豹 愛爾達體育4台

F1 亞塞拜然站

18：30 正賽 緯來育樂、愛爾達體育3台

英超

20：50 桑德蘭 VS 阿斯頓維拉 第5輪

23：20 兵工廠 VS 曼城 第5輪

轉播：愛爾達體育1台

