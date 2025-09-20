印尼大師賽》8強贏奧原希望 中租黃宥薰今再勝日本選手挺進女單決賽

黃宥薰。（資料照，羽協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕中租21歲女將黃宥薰今天在超級100系列印尼北乾巴魯羽球大師賽，以21：13、21：18拍落日本好手高橋明日香，生涯首度挺進BWF超級系列賽決賽。

世界排名59的黃宥薰是國內備受期待的新生代女單選手，她本季也曾在300等級的加拿大公開賽挺進8強，去年則是有多場國際系列賽打出佳績共拿3座冠軍。

黃宥薰昨以21：10、21：23、26：24打敗前世界球后日本好手奧原希望，不過她其實也是贏得很驚險，尤其第2局錯過5個賽末點，決勝局又浪費2次機會，還好她也有化解奧原希望共3個賽末點，才挺進4強，也是她自去年高雄大師賽再闖100等級賽事4強。

面對世界排名90的高橋明日香，黃宥薰過去三度交手都是輸球收場，挾著扳倒頭號種子奧原希望的氣勢，她這次也終於突破高橋明日香，且全場僅在第2局6：7落後，其他時間都是領先，最終也成功殺入決賽。

黃宥薰明天決賽對手將是同為21歲的日本選手舛木櫻，這將是兩人生涯初次交手。至於舛木櫻今天在4強賽以21：12、21：16拍落另一位台灣選手梁庭瑜。

