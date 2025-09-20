晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「牛爸」陳献榮開球 胡金龍30萬回饋母校基層棒球

2025/09/20 16:36

胡金龍回饋母校基層棒球隊國小、國中至高中大合影。（記者李惠洲攝）胡金龍回饋母校基層棒球隊國小、國中至高中大合影。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今日統一獅胡金龍引退儀式回到高雄澄清湖棒球場，這是曾是胡金龍回到中職的起點義大犀牛主場，也是加盟獅隊胡金龍首轟及首安都在這座球場達成，讓這個引退儀式別具意義。

胡金龍HU'S PARTNER 引退儀式將於賽後進行，本日賽前胡金龍回饋母校基層棒球，捐贈30萬棒球球具給崇學國小、建興國中、南英商工棒球隊，為基層棒球盡心力，賽前也特別舉辦捐贈儀式，每間學校棒球隊教練、學生也親自來到高雄澄清湖棒球場，對於大學長胡金龍用實質回饋幫助學校，也是給予學生們未來夢想的典範。

本日賽前開球儀式，也特別邀請南英商工榮譽總教練永遠的牛爸陳献榮擔任開球嘉賓，對胡金龍而言，生涯旅外時期遇到眼睛及肩傷，在棒球的十字路口上，曾經有想放棄打棒球的念頭，因為牛爸陳献榮教練鼓勵，決定返台再試試給自己一個機會，也因此加入中華職棒效力，展現好球技回饋給台灣家鄉棒球迷。

今日胡金龍HU'S PARTNER，賽前場外活動也特別邀請呂捷擔任龍影風雲錄說書人，透過不一樣的方式與球迷互動，讓球迷認識胡金龍棒球人生故事，胡金龍為了感謝球迷熱情參與，也特別參與本次活動，也親自贈送胡金龍簽名球給幸運參與的球迷們。

本次胡金龍引退活動日，球團也在澄清湖棒球場二樓大門口舉辦胡金龍棒球生涯引退特展，展示胡金龍旅外、中職、中華隊不同時時期球衣，讓球迷透過棒球展彷彿搭乘時光機回顧金龍的棒球點點滴滴，今日進場球迷依據不同票價座位區域，可獲得胡金龍HU'S PARTNER紀念項鍊、胸章組、紀念報刊，搶先收藏胡金龍HU'S PARTNER引退紀念品。

牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）

牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）

牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）

胡金龍回饋母校基層棒球隊捐贈南英商工球具球鞋。（記者李惠洲攝）胡金龍回饋母校基層棒球隊捐贈南英商工球具球鞋。（記者李惠洲攝）

胡金龍回饋母校基層棒球隊捐贈建興國中球具護具。（記者李惠洲攝）胡金龍回饋母校基層棒球隊捐贈建興國中球具護具。（記者李惠洲攝）

胡金龍回饋母校基層棒球隊捐贈崇學國小球具球棒。（記者李惠洲攝）胡金龍回饋母校基層棒球隊捐贈崇學國小球具球棒。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中