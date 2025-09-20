中職》胡金龍的眼神不一樣 「牛爸」陳献榮：高中3年他都沒生氣過

牛爸陳献榮教練開球，與胡金龍合影。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅胡金龍今天在澄清湖球場迎接引退賽，賽前捐贈他三級棒球的母校崇學國小、建興國中、南英商工棒球隊各10萬元的球具，合計30萬，開球嘉賓由南英「牛爸」陳献榮擔任，由胡金龍接捕。

回憶剛進南英的胡金龍，陳献榮直言那時就發現他是4拍子的選手，打擊、守備、跑壘都很像樣，「有一場比賽要他當投手，他也投出140公里的球，又封鎖對方投出完封完投，我認為這個選手真的很不簡單，現在他要退休真的很不捨，一眨眼就20幾年，我們也還是祝福他，一切順心。」

當初胡金龍剛回台灣因為傷勢有些沮喪，一度不想繼續打，在「牛爸」勸說之下再戰，陳献榮回憶，「我跟他說乾脆回來台灣，參加選秀看看，看中職的選秀有沒有機會繼續打球，因為你不打球真的是非常可惜，他最後也是聽我的話，一轉眼就是10幾年。」

陳献榮認為，胡金龍是眼觀四面、耳聽八方的一個選手，「牛爸在看人看眼神是很清楚的，看這個學生的眼神真的和別人不一樣，他也是很自律，他高中三年都沒有生氣過，每次看到教練生氣他都不會生氣。」

牛爸陳献榮教練開球。（記者李惠洲攝）

牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）

