晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》胡金龍的眼神不一樣 「牛爸」陳献榮：高中3年他都沒生氣過

2025/09/20 16:47

牛爸陳献榮教練開球，與胡金龍合影。（記者李惠洲攝）牛爸陳献榮教練開球，與胡金龍合影。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅胡金龍今天在澄清湖球場迎接引退賽，賽前捐贈他三級棒球的母校崇學國小、建興國中、南英商工棒球隊各10萬元的球具，合計30萬，開球嘉賓由南英「牛爸」陳献榮擔任，由胡金龍接捕。

回憶剛進南英的胡金龍，陳献榮直言那時就發現他是4拍子的選手，打擊、守備、跑壘都很像樣，「有一場比賽要他當投手，他也投出140公里的球，又封鎖對方投出完封完投，我認為這個選手真的很不簡單，現在他要退休真的很不捨，一眨眼就20幾年，我們也還是祝福他，一切順心。」

當初胡金龍剛回台灣因為傷勢有些沮喪，一度不想繼續打，在「牛爸」勸說之下再戰，陳献榮回憶，「我跟他說乾脆回來台灣，參加選秀看看，看中職的選秀有沒有機會繼續打球，因為你不打球真的是非常可惜，他最後也是聽我的話，一轉眼就是10幾年。」

陳献榮認為，胡金龍是眼觀四面、耳聽八方的一個選手，「牛爸在看人看眼神是很清楚的，看這個學生的眼神真的和別人不一樣，他也是很自律，他高中三年都沒有生氣過，每次看到教練生氣他都不會生氣。」

牛爸陳献榮教練開球。（記者李惠洲攝）牛爸陳献榮教練開球。（記者李惠洲攝）

牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）牛爸陳献榮教練開球，胡金龍接捕。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中