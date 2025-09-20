中職》林哲瑄重回大巨蛋 賽前向洪一中致意

林哲瑄（右）賽前向洪一中致意。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，安排林哲瑄先發守中外野打第1棒，這是他繼3月30日後再於大巨蛋出賽，並趁台鋼賽前練習時前往三壘休息向洪一中致意，洪總也期待林哲瑄未來能以教練身分幫助富邦打進季後賽。

林哲瑄指出，這次回到一軍的感覺比較特別，有種像新人首次亮相一樣的緊張，宣布引退後的心情很輕鬆，比較能夠享受比賽，今天雖然被排上先發還是平常心，因為半年沒來大巨蛋比賽，即便穿著帽Ｔ仍覺得「好涼喔！」

林哲瑄昨天在桃園替補上場完成生涯800出賽，今、明兩天在大巨蛋可能是他生涯最後2場出賽，他表示，應該沒辦法像林智勝那樣，生涯最後1個打席用全壘打結尾，只希望盡量幫助球隊拿下勝利，回報到場球迷的支持。

洪一中於2008年奧運最終資格排名賽與北京奧運、2019年世界12強賽在國家隊、2020-21年在富邦悍將都曾是林哲瑄的總教練，林哲瑄賽前特地來向洪總致意，洪總除了感嘆「怎麼這麼快就退了」，也以「當教練的壓力可能更大」給予鼓勵，希望林哲瑄能以教練身分幫助富邦打進季後賽，兩人還聊起2008年8搶3資格賽的往事。

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者林正堃攝）

