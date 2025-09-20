晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林哲瑄重回大巨蛋 賽前向洪一中致意

2025/09/20 16:53

林哲瑄（右）賽前向洪一中致意。（台鋼雄鷹提供）林哲瑄（右）賽前向洪一中致意。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，安排林哲瑄先發守中外野打第1棒，這是他繼3月30日後再於大巨蛋出賽，並趁台鋼賽前練習時前往三壘休息向洪一中致意，洪總也期待林哲瑄未來能以教練身分幫助富邦打進季後賽。

林哲瑄指出，這次回到一軍的感覺比較特別，有種像新人首次亮相一樣的緊張，宣布引退後的心情很輕鬆，比較能夠享受比賽，今天雖然被排上先發還是平常心，因為半年沒來大巨蛋比賽，即便穿著帽Ｔ仍覺得「好涼喔！」

林哲瑄昨天在桃園替補上場完成生涯800出賽，今、明兩天在大巨蛋可能是他生涯最後2場出賽，他表示，應該沒辦法像林智勝那樣，生涯最後1個打席用全壘打結尾，只希望盡量幫助球隊拿下勝利，回報到場球迷的支持。

洪一中於2008年奧運最終資格排名賽與北京奧運、2019年世界12強賽在國家隊、2020-21年在富邦悍將都曾是林哲瑄的總教練，林哲瑄賽前特地來向洪總致意，洪總除了感嘆「怎麼這麼快就退了」，也以「當教練的壓力可能更大」給予鼓勵，希望林哲瑄能以教練身分幫助富邦打進季後賽，兩人還聊起2008年8搶3資格賽的往事。

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者林正堃攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中