中職》「只要閉上眼睛，就會想到...」 曾聖安驚悚夜後餘悸猶存

〔記者羅志朋／台中報導〕「第一次看到自己的傷勢這麼嚴重，我不敢看昨天那一場比賽，只要閉上眼睛，就會想到自己撲回本壘的畫面，整個人就會發抖。」19歲的味全龍新秀曾聖安賽前與媒體談起昨晚撲本壘的驚悚一幕，仍顯得有些餘悸猶存。

昨日在天母的龍鷹戰，4局下曾聖安靠隊友高飛犧牲打撲回本壘時，不慎傷到右手小指，整個扭曲變形，後來緊急退場送醫治療，所幸無大礙，今天曾聖安下二軍休養傷勢，不過他仍隨隊到台中征戰。

昨天賽後龍隊隊友郭天信透露，曾聖安受傷當下跟防護員溝通，他是在說不想下場，看能否把手指「喬」回去，「聽他這樣講，我都快哭了，為什麼老天爺要讓這麼拚的選手受傷。」

曾聖安指出，昨天他的撲壘姿勢不正確，被紅土卡住，當他起身看到右手小指變形，感覺不是疼痛，而是很麻，整個麻掉，「我很慌張，想趕快把右手小指弄回來，覺得很不甘心，根本就沒想到什麼，因為好不容易可以幫助球隊，才會下意識地說出這句話。」

昨天曾聖安退場後緊急送醫治療，他透露，治療過程很順利，有把骨頭「喬」回來並縫合傷口，現在傷口處有點腫脹，賽前也有慢跑維持體能。

龍隊總教練葉君璋說，曾聖安下二軍滿10天後，如果傷勢無虞，不排除再讓他上一軍出賽；對此，曾聖安說，他會努力把傷養好，趕快回到球場。

