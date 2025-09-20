晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「只要閉上眼睛，就會想到...」 曾聖安驚悚夜後餘悸猶存

2025/09/20 17:05

曾聖安。（記者廖耀東攝）曾聖安。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕「第一次看到自己的傷勢這麼嚴重，我不敢看昨天那一場比賽，只要閉上眼睛，就會想到自己撲回本壘的畫面，整個人就會發抖。」19歲的味全龍新秀曾聖安賽前與媒體談起昨晚撲本壘的驚悚一幕，仍顯得有些餘悸猶存。

昨日在天母的龍鷹戰，4局下曾聖安靠隊友高飛犧牲打撲回本壘時，不慎傷到右手小指，整個扭曲變形，後來緊急退場送醫治療，所幸無大礙，今天曾聖安下二軍休養傷勢，不過他仍隨隊到台中征戰。

昨天賽後龍隊隊友郭天信透露，曾聖安受傷當下跟防護員溝通，他是在說不想下場，看能否把手指「喬」回去，「聽他這樣講，我都快哭了，為什麼老天爺要讓這麼拚的選手受傷。」

曾聖安指出，昨天他的撲壘姿勢不正確，被紅土卡住，當他起身看到右手小指變形，感覺不是疼痛，而是很麻，整個麻掉，「我很慌張，想趕快把右手小指弄回來，覺得很不甘心，根本就沒想到什麼，因為好不容易可以幫助球隊，才會下意識地說出這句話。」

昨天曾聖安退場後緊急送醫治療，他透露，治療過程很順利，有把骨頭「喬」回來並縫合傷口，現在傷口處有點腫脹，賽前也有慢跑維持體能。

龍隊總教練葉君璋說，曾聖安下二軍滿10天後，如果傷勢無虞，不排除再讓他上一軍出賽；對此，曾聖安說，他會努力把傷養好，趕快回到球場。

曾聖安。（記者廖耀東攝）曾聖安。（記者廖耀東攝）

曾聖安。（記者廖耀東攝）曾聖安。（記者廖耀東攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中