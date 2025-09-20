晴時多雲

TPBL》「謝謝你救了我的生涯」簡浩哽咽感謝總經理韓駿鎧

2025/09/20 17:28

簡浩退役儀式。（記者盧養宣攝）簡浩退役儀式。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕夢想家今為新任主帥簡浩舉辦引退賽，他在賽後的引退儀式向全場球迷以及到場致意的親友表達感謝，提到總經理韓駿鎧時更激動落淚。

簡浩生涯巔峰在璞園度過，今在引退賽面對前東家璞園體系的領航猿，上場20分鐘10投4中，包括3記三分球，拿下11分，夢想家在最多落後16分之下，終場以68：68逼平領航猿。

簡浩在賽後登場的引退儀式向全場發表引退感言，暑假正式接任總教練的他一開始就先打預防針表示，「真的好累，所以如果有沒有感謝到的人，我先說抱歉。」

簡浩一一感謝球迷、昔日隊友，講到夢想家總經理韓駿鎧時忍不住哽咽紅了眼眶，他對韓駿鎧表示，「謝謝你救了我的生涯，我差點放棄籃球，是你一直鼓勵我，我們是一輩子的兄弟。」

接受媒體聯訪時談及當時的情緒，簡浩說，自己跟韓駿鎧感情非常好，幾乎每天都會打電話、互傳訊息，他表示，離開裕隆隊後又遇上疫情，謝謝韓駿鎧讓自己能延續籃球生涯，「來到夢想家就像重新開始，雖然才4年，但如果不是他找我，我可能35歲就退休了。」

簡浩退役儀式。（記者盧養宣攝）簡浩退役儀式。（記者盧養宣攝）

簡浩退役儀式。（記者盧養宣攝）簡浩退役儀式。（記者盧養宣攝）

