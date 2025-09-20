晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》當下疑惑怎麼沒傳一壘 詹子賢為陳聖平緩頰

2025/09/20 17:57

中信兄弟詹子賢昨晚第9局上場打擊造成對手失誤，結束比賽。（記者陳志曲攝）中信兄弟詹子賢昨晚第9局上場打擊造成對手失誤，結束比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨天在大巨蛋進行的獅象戰，9局下1出局後宋晟睿、黃韋盛、陳俊秀都獲保送形成滿壘，中信兄弟在許基宏遭三振後派張仁瑋代跑陳俊秀，詹子賢隨後擊出游擊方向滾地球，統一獅游擊手陳聖平似乎受到張仁瑋的腳程影響，傳二壘沒傳好形成再見失誤，這個守備選擇引發廣泛討論。

今天賽前詹子賢說，昨天擊球跑向一壘，當下有想說，陳聖平為什麼沒傳一壘，有可能是接到球後傳一壘的路徑，和跑向二壘的張仁瑋跑壘路徑重疊，另外就是選擇抓比較近的二壘，這也是合理的選擇，「事前游擊手一定有跟二壘手溝通好，不然二壘手不可能進壘。」

昨賽後陳聖平的處理球引發熱議，詹子賢認為，其實陳聖平傳二壘或一壘都可以，如果抓到跑向二壘的跑者，一切問題都沒有了，人家也不會講什麼，「我覺得是結果論啦。」

對於昨晚擊出最後一球，詹子賢說，「在大巨蛋打滾地球，我就知道完了，如果在一般室外球場，那一球應該可以穿越內野防線，我就先跑，結果看到他們傳二壘，再用眼角餘光看球怎麼滾過來，比賽就結束了。」他強調，棒球就是這樣子，什麼事情都有可能發生。

