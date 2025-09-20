TPBL》細數生涯最好的10個隊友 簡浩打趣：勉強算一下毛加恩

簡浩正式結束17年球員生涯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕40歲夢想家射手簡浩今正式卸下戰袍，回顧17年生涯，他選出3場印象最深刻的戰役，也一一細數曾並肩作戰的職業隊、國家隊隊友。

簡浩生涯從2007年的璞園隊展開，他對生涯第一戰毛加恩空中接力傳球給自己灌籃仍印象深刻，另外兩場生涯戰役，他則選了2018年在麥班達率領之下，收下生涯第5枚冠軍戒，以及2013年代表台灣男籃闖進亞錦賽4強。

接下來被媒體問及17年生涯最好的10名隊友，簡浩先笑說，這是很難的問題，接著說出戴維斯、蔡文誠、林金榜以及現在夢想家後衛林俊吉，被記者「提示」好友毛加恩，他則先打趣表示：「毛毛是誰？好啦勉勉強強算一下他啦，但我其實沒有跟他同隊很久，他後來就受傷了。」

簡浩後來繼續點名昔日裕隆隊友呂政儒、李愷諺，最後則選了3位國家隊前輩林志傑、田壘以及曾文鼎。

