TPBL》戰神遭PLG獵鷹逆轉 許皓程提醒團隊需保持48分鐘專注

決勝節投籃失準，戰神對戰獵鷹交流賽以97：106吞敗。（戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕 TPBL台北台新戰神昨在交流賽不敵日本B1聯盟島根魔術，今與PLG台鋼獵鷹交手，再度以97：106敗北，仍在持續調整狀態。

戰神上半場攻守節奏流暢，中場結束以60：54領先，下半場進攻當機，第三節遭對手戰成74：74平手，決勝節命中率下滑加上防守未能有效壓制，最終以97：106敗下陣來。

戰神總教練許皓程賽後提醒團隊，需保持48分鐘專注與團隊打法，「好的得分一定來自掩護、切入與傳導，來自好的配合，上半場的表現也要能延續到最後。」

此役由威力斯繳出全隊最高25分，另有15籃板與1阻攻，展現禁區威力。基德則拿下17分、2助攻與3抄截，攻守兼具，丁聖儒貢獻14分、3助攻，他提到賽前助理教練陳世念對他的提點，期許他能在組織與得分間更穩定切換，「優先幫助隊友進入狀況，個人進攻才是其次。」

新秀魏芃禾傳出4次助攻，他表示自己「越來越融入團隊，學長們把握度高，助攻才能轉換成分數，幫助球隊。」黃聰翰則在外線找回手感，三分球4投3中拿下9分，他提到上賽季飽受傷病困擾，復原後於休賽季持續加強調整，教練團也持續給予鼓勵「只要站好位置，拉開空間，隊友就能找到我。」

威力斯繳出全隊最高25分，另有15籃板與1阻攻。（戰神提供）

黃聰翰三分球4投3中拿下9分。（戰神提供）

丁聖儒貢獻14分、3助攻。（戰神提供）

