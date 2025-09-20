晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》昨靠再見失誤贏球兄弟球員毫無喜色 平野認為「這是好事」

2025/09/20 18:47

中信兄弟昨晚靠對方再見失誤拿下勝利。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟昨晚靠對方再見失誤拿下勝利。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟昨在大巨蛋靠統一獅游擊手陳聖平傳二壘失誤贏球，只是，多數兄弟球員贏球賽後毫無喜悅之情，兄弟總教練平野惠一認為，「這是好事、不是壞事，尤其是野手，代表野手不甘心，悔恨的心情應該是滿重的，因為比賽沒打好。」

獅隊游擊手陳聖平應該傳二壘還是一壘引發熱議，平野認為，這是很困難的判斷，陳聖平那一球如果傳好，二壘手又有接到球的話會出局，如果陳聖平用拋球的話，張仁瑋應該會安全上到二壘，「當下打者詹子賢腳程不快，張仁瑋離壘距離已經很大了，其實是有傳一壘的空間。」

平野強調，當時如果沒換代跑張仁瑋，跑者還是陳俊秀的話，陳聖平無論如何選擇，就是傳二壘完成封殺。

昨晚換代跑的神調度，平野解釋，考量對方投手還有詹子賢的打擊特性，當下判斷詹子賢拉打到左半邊的球比較多，如果是游擊滾地球的話，對方游擊手有可能會選擇傳二壘，以前他也看過很多這樣的場面，因此才決定換代跑。

平野表示，當然第9局有可能沒得分要打延長賽，所以必須想到延長賽如何調度換人，在這樣的狀況下，如果只有一出局的話就不會換下陳俊秀，兩出局的話決定換張仁瑋。

