高球》17歲謝承洧再繳67桿 仰德TPC錦標賽第3輪並列第3

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3048萬台幣）亞巡大賽的仰德TPC錦標賽，周六在林口高爾夫球場完成第3回合，美國208公分長人波特（Charles Porter）打出低於標準桿2桿的70桿，總桿202桿持續獨居領先。

各國好手趁風勢減弱積極搶攻，日本球員比嘉一貴揮出67桿、總桿203桿，1桿之差緊追在後。17歲台將謝承洧與澳洲史密斯（Travis Smith）也都再次67桿繳卡，兩人同以204桿並列第3。這是謝承洧4度參戰第2次晉級決賽，2022年他以14歲之齡創下仰德TPC賽史最年輕選手紀錄，當時通過兩回合考驗，以14歲33天榮膺所有國際巡迴賽史上（包括美巡、歐巡等）晉決賽最年輕球員；如今暌違3年再闖決賽，謝承洧也是本屆排名最佳地主，明將挑戰成為首位贏得亞巡賽的台灣業餘新星。

「雖然風不大，但風向還是難抓，幸好救球不錯，製造不少抓鳥機會。」謝承洧今打出1鷹5鳥2柏忌，身為林口球場培訓選手，自認還是掌握一些地利之便，尤其這幾天對於擊球判斷，包括風向、距離及果嶺速度等都掌握很好，才能繳出佳績，心態逐漸成熟的他說：「明天與眾名將前輩同組爭冠，難免會緊張，但只要能發揮出球技，專注打好每一桿，對自己還是有信心。」

