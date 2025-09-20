籃球》領航猿沒在讓卡總還吞T 簡浩：像NBA明星賽的話沒人想看

簡浩引退戰拿下11分。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕PLG衛冕軍桃園領航猿今久違踢館洲際迷你蛋，參加TPBL夢想家為簡浩舉辦的引退賽，團隊打得相當認真，完全沒留情，簡浩賽後表示，賽前有跟領航猿總教練卡米諾斯討論過，認為應該要按照正常比賽進行，「不然讓我一直投我也會累。」

領航猿今在簡浩退役賽幾乎以完整陣容出擊，昨天剛宣布簽約的阿提諾今面對前東家數度上演暴扣美技，伯朗也頻在外線開火，領航猿開賽就拉出16：0攻勢下馬威，總教練卡米諾斯也把這場交流賽當例行賽督軍，數度大動作抗議裁判尺度，打完首節陷入9：19落後的夢想家在第二節急起直追，兩隊終場以68：68握手言和。

這場引退賽的主角簡浩今球員兼總教練，首節上場大約3分多鐘沒得分，次節上陣在倒數9分40秒以中距離跳投首開紀錄，接著再飆進外線率領球隊追分，最後此役上場20分鐘10投4中，包括3記三分球，拿下11分。

領航猿這場比賽「來真的」，末節卡米諾斯還因抗議裁判吞下技術犯規，不過執行罰球的不是簡浩，而是新外援湯普金斯，簡浩被問及為什麼不是自己執行罰球時表示，「我叫他去罰的，因為我很累，我要設計最後的戰術給自己，但沒跑成，這是教練的問題，我扛！還好最後平手，大家都開心。」

簡浩提到，賽前就與卡米諾斯討論，這場比賽不要當表演賽，而是當正常比賽進行，才能維持精采度，「不可能像NBA明星賽一樣過半場一直投，這樣沒有人想看，雖然球迷想看我投三分，但我如果卯起來投，我自己也會累。」

簡浩表示，自己無意像湖人名將布萊恩（Kobe Bryant）一樣在生涯最終戰50次出手拿60分，「叫我跟KOBE一樣我也不想，也想說可以練一下球隊的內容，為例行賽做準備。」

阿提諾領航猿首秀頻演暴扣。（領航猿提供）

夢想家與領航猿終場以68：68握手言和（領航猿提供）

