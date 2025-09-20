中職》「他像爸爸，我像媽媽...」 陳鏞基感性談老伴胡金龍

陳鏞基賽後橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅今在胡金龍引退賽全員穿上「51號」，胡金龍合計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，而澄清湖吸引12051人進場，打破獅隊本季室外球場最多觀眾紀錄，終場獅隊更以2：1斬斷樂天桃猿5連勝，用勝利送給他。

胡金龍的超級好友陳鏞基，今首打席就敲安，9局下更擋住林智平的超強勁滾地球，為陳韻文抓下1分差的第1個出局數，避免劇場再起。賽後陳鏞基換上朋友幫他製作的橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像，剛好對準臉前，一秒變身胡金龍。

雖然是形式上的引退賽，陳鏞基直言跟平常一樣，就是多了互相的鼓勵，「真的再打也沒有多久了，雖然還有季後賽奮戰，但只有今年可以一起奮戰，加上他跟傑憲、學弟感情很好，大家都很珍惜跟他比賽的時光。」

陳鏞基形容跟胡金龍在場下就像是老夫老妻，他笑說，「學弟都覺得他像爸爸，我像媽媽，私底下默默付出，兩人剛好互補。有時候鬥嘴時，大家好像也都看得很開心。」

聊起兩人最棒的回憶，陳鏞基說是一起在杜哈亞運奪下金牌，「這是很棒的回憶，一起奮戰拿到最高榮耀，一直在我心裡是很美好的回憶。」

胡金龍引退賽是象徵式的，總教練林岳平已明言：「明天將擔任代打。」陳鏞基也說，還沒有日子倒數的感覺，「我們還在往最大的目標往前進，到時候才會比較感傷，可能要等到最後一場打完才會感受比較深。」

陳鏞基賽後橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像。（記者龔乃玠攝）

