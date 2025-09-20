晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》「他像爸爸，我像媽媽...」 陳鏞基感性談老伴胡金龍

2025/09/20 19:34

陳鏞基賽後橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像。（記者龔乃玠攝）陳鏞基賽後橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅今在胡金龍引退賽全員穿上「51號」，胡金龍合計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點，而澄清湖吸引12051人進場，打破獅隊本季室外球場最多觀眾紀錄，終場獅隊更以2：1斬斷樂天桃猿5連勝，用勝利送給他。

胡金龍的超級好友陳鏞基，今首打席就敲安，9局下更擋住林智平的超強勁滾地球，為陳韻文抓下1分差的第1個出局數，避免劇場再起。賽後陳鏞基換上朋友幫他製作的橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像，剛好對準臉前，一秒變身胡金龍。

雖然是形式上的引退賽，陳鏞基直言跟平常一樣，就是多了互相的鼓勵，「真的再打也沒有多久了，雖然還有季後賽奮戰，但只有今年可以一起奮戰，加上他跟傑憲、學弟感情很好，大家都很珍惜跟他比賽的時光。」

陳鏞基形容跟胡金龍在場下就像是老夫老妻，他笑說，「學弟都覺得他像爸爸，我像媽媽，私底下默默付出，兩人剛好互補。有時候鬥嘴時，大家好像也都看得很開心。」

聊起兩人最棒的回憶，陳鏞基說是一起在杜哈亞運奪下金牌，「這是很棒的回憶，一起奮戰拿到最高榮耀，一直在我心裡是很美好的回憶。」

胡金龍引退賽是象徵式的，總教練林岳平已明言：「明天將擔任代打。」陳鏞基也說，還沒有日子倒數的感覺，「我們還在往最大的目標往前進，到時候才會比較感傷，可能要等到最後一場打完才會感受比較深。」

陳鏞基賽後橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像。（記者龔乃玠攝）陳鏞基賽後橘色T恤，正面是「金龍」，翻過來是胡金龍頭像。（記者龔乃玠攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中