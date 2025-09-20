韓職》曾封鎖台灣隊 南韓火球男文東珠飆161.4公里刷新個人最速

文東珠。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹21歲火球男文東珠今天以後援身份登板，交出3局無失分的好投，還飆出生涯最速的161.4公里。韓華鷹最後以2比4敗給KT巫師。

韓華鷹昨天因下雨延賽，韓華鷹讓王牌洋投龐塞（Cody Ponce）改至今天先發，原本表定先發的文東珠以後援身份出場。龐塞投完5局失4分退場，第6局起文東珠以後援角色上場，後援3局僅被敲1安無失分、賞4次三振，最快丟到161.4公里。

文東珠本季出賽23場，戰績11勝4敗、防禦率3.59，共投120.1局賞134次三振，丟31次保送、3次觸身球，被打擊率為2成34，每局被上壘率為1.12。

文東珠是2023年杭州亞運南韓隊國手，當年在金牌戰壓制台灣隊，幫助南韓隊奪金。2026年世界棒球經典賽明年3月登場，文東珠有望為南韓隊征戰經典賽。

龐塞此戰先發5局被敲5安、丟4次保送，失掉4分，吞下本季首敗，也中斷開季先發17連勝的紀錄，賽後防禦率為1.85。龐塞本季先發27場拿到17勝、防禦率1.85、242次三振，獨居韓職投手三冠王。

KT巫師先發低肩側投高永表今先發7局失2分，摘本季第11勝，賽後防禦率為3.08。

