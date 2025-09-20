晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》曾封鎖台灣隊 南韓火球男文東珠飆161.4公里刷新個人最速

2025/09/20 21:13

文東珠。（資料照，記者林正堃攝）文東珠。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹21歲火球男文東珠今天以後援身份登板，交出3局無失分的好投，還飆出生涯最速的161.4公里。韓華鷹最後以2比4敗給KT巫師。

韓華鷹昨天因下雨延賽，韓華鷹讓王牌洋投龐塞（Cody Ponce）改至今天先發，原本表定先發的文東珠以後援身份出場。龐塞投完5局失4分退場，第6局起文東珠以後援角色上場，後援3局僅被敲1安無失分、賞4次三振，最快丟到161.4公里。

文東珠本季出賽23場，戰績11勝4敗、防禦率3.59，共投120.1局賞134次三振，丟31次保送、3次觸身球，被打擊率為2成34，每局被上壘率為1.12。

文東珠是2023年杭州亞運南韓隊國手，當年在金牌戰壓制台灣隊，幫助南韓隊奪金。2026年世界棒球經典賽明年3月登場，文東珠有望為南韓隊征戰經典賽。

龐塞此戰先發5局被敲5安、丟4次保送，失掉4分，吞下本季首敗，也中斷開季先發17連勝的紀錄，賽後防禦率為1.85。龐塞本季先發27場拿到17勝、防禦率1.85、242次三振，獨居韓職投手三冠王。

KT巫師先發低肩側投高永表今先發7局失2分，摘本季第11勝，賽後防禦率為3.08。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中