體育 籃球 TPBL

TPBL》「我知道我一定會哭」簡浩引退賽前失眠 練兩週最終戰拿11分

2025/09/20 20:07

簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕40歲夢想家射手簡浩今在引退賽上場20分鐘拿下11分，他透露，前一晚因緊張睡得很不好，這次為了準備引退賽只練2個禮拜提升體能，接下來就將以專心以主帥身份迎接執教首季。

簡浩今在引退儀式結束後接受媒體聯訪，回顧別具意義的一天，他說，昨天因為想到要在賽後發表退役感言，緊張到失眠，不過今天早上還是如常陪兒子玩，到球場後才開始緊張，「因為很久沒有比賽，也知道領航猿會給一點強度，第一節真的（累到）快死掉，後來才開始進入狀況。」

簡浩表示，看到球隊請昔日隊友特別錄製的祝福影片相當感動，也透露其實休賽季主要都是以總教練的身份參與球隊事務，為了這場引退賽訓練兩個禮拜找回體能狀況。

對於只練兩週就頗具成效、身手猶存，簡浩坦言，「你逼我上去打我還是可以打，但我覺得上一季到後半段，身體已經有一點在撐了，我不想要這種感覺。」

簡浩2007年返台展開職業生涯，他表示，沒想過自己能打到40歲，「一開始想說打一兩年就回美國工作了，我有想過3個目標達成其中1個就退休，第一個就是打到40歲，第二個是40歲還能灌籃，第三個是幫夢想家拿下冠軍，如果能三個都達成當然很完美，但達成其中1個我就很開心了。」

簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）

簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）

簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）簡浩正式告別球員生涯。（夢想家提供）

