體育 棒球 中職

中職》味全打垮兄弟 爭奪季後賽門票還沒絕望

2025/09/20 20:15

味全龍吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲。（記者廖耀東攝）味全龍吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕味全龍打線今天火力全開，全場敲出12支安打，包含吉力吉撈．鞏冠轟出一發兩分砲，最終就以8：1擊敗中信兄弟，另一戰樂天桃猿落敗，下半季兄弟仍領先樂天1.5場勝差，龍隊爭奪季後賽門票還沒有絕望。

此役1局下兄弟開路先鋒宋晟睿，面對味全龍先發洋投鋼龍所投出的第1球，就掃出左外野方向陽春砲，這不但是宋晟睿本季第12轟，同時也是本季第3發首局首打席全壘打，改寫兄弟隊史單季首局首打席最多轟紀錄。

4局上龍隊反攻，吉力吉撈．鞏冠挨觸身球，張祐銘選到四壞保送，王順和同樣挨觸身球上壘，形成一出局滿壘，石翔宇適時敲出2分打點二壘安打反超前。

6局上龍隊攻勢再起，林辰勳、李凱威、郭天信、朱育賢連續安打加上吉力吉撈高飛犧牲打，單局灌進3分拉開差距，7局上李凱威敲出二壘安打進帳1分打點。

吉力吉撈臨去秋波，8局上他轟出兩分砲，本季第20轟出爐，連3年單季至少轟出20發全壘打，挨轟苦主陳琥連20局無失分破功，吉力吉撈打下3分打點獲選單場MVP。

龍隊洋投鋼龍先發6局被敲5安，另有6K和3次觸身球，失1分拿下本季第10勝，連4年單季拿到兩位數勝投，本季對兄弟5場先發戰績4勝0敗，對戰頗有心得。

味全龍吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲。（記者廖耀東攝）

味全龍石翔宇二壘安打，2分打點。（記者廖耀東攝）味全龍石翔宇二壘安打，2分打點。（記者廖耀東攝）

味全龍洋投鋼龍。（記者廖耀東攝）味全龍洋投鋼龍。（記者廖耀東攝）

味全龍朱育賢。（記者廖耀東攝）味全龍朱育賢。（記者廖耀東攝）

