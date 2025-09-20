晴時多雲

體育 競技運動 排球

TPVL熱身賽》台鋼天鷹五局大戰不敵東京巨熊 總教練翰克點出問題

2025/09/20 20:20

台鋼天鷹陳建禎。（TPVL提供）台鋼天鷹陳建禎。（TPVL提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台灣職業排球聯盟元年季前熱身賽，今持續在北市大天母體育館登場，昨都在五局大戰中落敗的兩隊今再現五局大戰戲碼，最終東京巨熊以3：2（25：16、25：18、20：25、30：32、15：7）擋住台鋼天鷹的反撲，收下熱身賽首勝。

開局雙方互有攻勢，東京巨熊在多點開花、堅強防守，逐步拉開差距，率先搶下首局。雙方次局仍互不相讓，東京巨熊靠著後藤陸翔攻擊開啟攻勢，加上台鋼天鷹發球、攻擊接連失誤，讓東京巨熊拿下第二局。

第三局雙方再度激戰，台鋼在思丹、陳建禎等人的攻勢下，加上兩次關鍵挑戰成功，吹起反攻號角，將戰線延長；第四局雙方持續激戰，台鋼陳建禎強攻、阿巴西攔網得分，一度穩定領先，但東京戸嵜嵩大進攻得手，雙方激戰到deuce，最後台鋼彭浩銘攻擊得分，加上東京巨熊自亂陣腳，讓台鋼戰成平手。第五局，東京巨熊率先展開攻勢，讓台鋼無力追趕，最終拿下本場比賽。

東京巨熊選手柳田將洋攻守都有亮眼表現，他表示，這兩天上場機會很多，自己狀況不錯，雖然贏球，但可惜團隊氣勢沒有一直延續，明天還是會以取勝的心情全力以赴，並把在這邊的經驗，帶回日本聯賽。

台鋼總教練翰克指出，這場比賽很困難，對方發球相當強勁，反擊進攻也很流暢，「我們中間調整策略獲得一些成效，但第五局氣勢又冷下來，反觀對方發球和攻擊狀態依舊穩定、強勁，造成我們一些壓力，也顯示出我們發球不夠有威脅性，是要再加強的地方。」

台鋼天鷹吞敗。（TPVL提供）台鋼天鷹吞敗。（TPVL提供）

