晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》胡金龍感謝義大、富邦和統一 不忘感謝「高爾夫」

2025/09/20 20:22

胡金龍與隊友擊掌。（記者李惠洲攝）胡金龍與隊友擊掌。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅胡金龍今天在澄清湖球場迎接引退賽，他在引退致詞中感謝義大創辦人，以及富邦大董二董、蔡承儒和Joyce，還有統一涂董和蘇泰安，最後也特別感謝他好的好友陳鏞基，「從高中就認識到現在，不管要做什麼，只要一個舉動、一個眼神，他就知道我在想什麼。」

胡金龍從三級棒球教練感謝到旅美時的球具贊助商NIKE、翻譯，並提到當時的寄宿家庭，「謝謝他們，一個黃種人住在白人家裡，第一年到的時候 很無私的照顧我。」

胡金龍也提到第一年到道奇隊就有去問陳金鋒「球怎麼打」，當時陳金鋒就說出名言：「球來就打」，讓他在對決投手時可以平常心面對，「還有謝謝小郭（郭泓志）前輩，他的態度讓我學習當一位職業選手。」

胡金龍也特別感謝亨達模具董事長黃清樹，「在我人生最低潮的時候，他用最溫暖的方式告訴我，低潮時如何看待人生，他人沒辦法到現場，但你的溫暖我一直有感受到。」

致詞中，胡金龍也提到最愛的高爾夫，「高爾夫教會我如何靜下來，如何面對高張力比賽更平常心去面對，也認識不少好朋友。不管是人生上、棒球路上都給我很大的啟示。」

胡金龍。（記者李惠洲攝）胡金龍。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中