中職》胡金龍感謝義大、富邦和統一 不忘感謝「高爾夫」

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅胡金龍今天在澄清湖球場迎接引退賽，他在引退致詞中感謝義大創辦人，以及富邦大董二董、蔡承儒和Joyce，還有統一涂董和蘇泰安，最後也特別感謝他好的好友陳鏞基，「從高中就認識到現在，不管要做什麼，只要一個舉動、一個眼神，他就知道我在想什麼。」

胡金龍從三級棒球教練感謝到旅美時的球具贊助商NIKE、翻譯，並提到當時的寄宿家庭，「謝謝他們，一個黃種人住在白人家裡，第一年到的時候 很無私的照顧我。」

胡金龍也提到第一年到道奇隊就有去問陳金鋒「球怎麼打」，當時陳金鋒就說出名言：「球來就打」，讓他在對決投手時可以平常心面對，「還有謝謝小郭（郭泓志）前輩，他的態度讓我學習當一位職業選手。」

胡金龍也特別感謝亨達模具董事長黃清樹，「在我人生最低潮的時候，他用最溫暖的方式告訴我，低潮時如何看待人生，他人沒辦法到現場，但你的溫暖我一直有感受到。」

致詞中，胡金龍也提到最愛的高爾夫，「高爾夫教會我如何靜下來，如何面對高張力比賽更平常心去面對，也認識不少好朋友。不管是人生上、棒球路上都給我很大的啟示。」

