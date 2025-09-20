中國大師賽》「左手重砲」林俊易扳倒世界第2安童森 首闖750等級男單決賽

林俊易。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今晚在超級750系列中國羽球大師賽男單4強賽，以21：19、21：14扳倒世界排名第2的丹麥名將安童森（Anders Antonsen），生涯首闖750等級決賽。

世界排名15的林俊易繼今年新加坡公開賽，生涯第二度挺進750等級4強，不過今日對手並不好惹，28歲安童森本季奪印尼公開賽冠軍、馬來西亞公開賽亞軍、泰國公開賽亞軍、中國公開賽4強、世界錦標賽銅牌，他本屆將尋求2連霸，昨以21：18、21：13力克世界排名第7法國新星拉尼耶（Alex Lanier）。

請繼續往下閱讀...

雙方過去4次交手，林俊易僅拿1勝，而最近一次過招為7月中國公開賽，林俊易苦戰3局以19：21、22：20、20：22惜敗。

面對頂尖高手安童森，林俊易開始單憑進攻實在難以突破，後來戰術做改變利用手法變化換取突擊機會，從最多4分落後追到平手，並多次取得1分超前，小林在19：18領先卻被安童森美技化解來到19：19，林俊易靠直線攻擊先取得1個局點，再來更改變發球節奏讓安童森來不及反應，漂亮先聲奪人。

挾著先下一城的氣勢，林俊易在第2局把握對手不敢將球大力推向後場，連續利用犀利攻勢予以回擊，取得9：4領先，但安童森則回敬連得6分攻勢超前，加上斷線關係，讓安童森以11：10進入技術暫停，不過林俊易暫停後連得6分，再度變成16：11領先，安童森連追3分後，小林又連得4分持續鞏固優勢，並來到20：14賽末點，最終也成功拿下勝利。

中國選手翁泓陽以21：17、21：18力克法國選手波波夫（Christo Popov），林俊易明天就要跟翁泓陽爭冠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法