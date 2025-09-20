中職》富邦悍將中止3連敗 魔力藍首次單季投滿120局、8勝寫生涯新高

富邦悍將洋投魔力藍。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕魔力藍用102球交出6.1局失1分的優質先發，配合守備兩度化解滿壘危機，帶領富邦悍將以3：1擊敗台鋼雄鷹中止3連敗，魔力藍歷經兩年來的受傷、開刀與復健，轉隊後首次在中職單季投到120局，本季拿到8勝也是生涯新高。

魔力藍一開賽就被攻佔滿壘，及時三振顏郁軒沒讓台鋼先馳得點，打線於第4、5局為他各搶下1分，7局上他被首名打者郭永維敲安，因為用球數破百被換掉，台鋼趁王念好傳球失誤扳回1分，2出局後再次攻佔滿壘，傷癒復出的魔鷹擊出強勁平飛球，眼看要形成翻轉戰局的安打，卻被孔念恩美技沒收。

總教練陳金鋒指出，魔力藍上一場在高雄就投得很好，打者卻沒幫他打下分數，讓他以1：0成為敗投，這場同樣投得非常好，只是到後面可能有點沒力，控球比較沒那麼好，投手教練也覺得，用球數差不多100顆，已經完成他的工作。

魔力藍本季投126局排聯盟第8多，他認為，身為先發投手就是要把局數投長，很高興達到120局的門檻，復健是很長的過程，保持健康是最重要的事，他已經是健康的投手，能有這樣的成績不是他一人的功勞，球隊給他很大的幫助。

