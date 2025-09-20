中職》兄弟棄將棒打老東家 周委宏敲生涯首安好感動！

味全龍周委宏生涯首安。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕22歲的味全龍小將周委宏，去年季後遭中信兄弟放在60人保留名單之外，原本有機會被兄弟簽回，但他選擇改披龍袍，今天洲際龍象戰他終於迎來轉隊後一軍首戰，6局上代跑朱育賢，8局上敲安並發動盜壘成功，生涯首安、首盜一次滿足，挨打苦主是陳琥，隨後吉力吉撈．鞏冠轟出大牆把他送回來。

周委宏是2021年選秀兄弟第4輪指名好手，苦熬多年只在上季短暫上過一軍，留下1打席遭三振的紀錄，去年季後決定轉投龍隊，今天棒打老東家，他說，滿感動的，去年季後在兄弟60人名單外，覺得自己可能一輩子都沒辦法敲出生涯首安，今天敲安上到一壘當下，確實有想要掉淚的感覺，後來忍住了。

周委宏坦言，當初被兄弟放在60人名單之外，心情滿沮喪的，只是成績也沒很好就是了，其實當初還有機會回兄弟，但味全龍找他就馬上答應了，因為若繼續留在兄弟不知道什麼時候才會機會，來到龍隊看有沒有更好的機會。

本季周委宏在二軍出賽57場，繳出3成48打擊率，守過二壘、三壘和外野。龍隊總教練葉君璋說，周委宏的打擊讓人期待，只是在一軍不是會打就好，還要有守備，他若能加強守備，明年應該有機會待在一軍。

周委宏說，他主要守二壘，如果上一軍其他守備位置也要練，畢竟陣中主戰二壘手李凱威實在太強了。

