晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟棄將棒打老東家 周委宏敲生涯首安好感動！

2025/09/20 21:48

味全龍周委宏生涯首安。（記者廖耀東攝）味全龍周委宏生涯首安。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕22歲的味全龍小將周委宏，去年季後遭中信兄弟放在60人保留名單之外，原本有機會被兄弟簽回，但他選擇改披龍袍，今天洲際龍象戰他終於迎來轉隊後一軍首戰，6局上代跑朱育賢，8局上敲安並發動盜壘成功，生涯首安、首盜一次滿足，挨打苦主是陳琥，隨後吉力吉撈．鞏冠轟出大牆把他送回來。

周委宏是2021年選秀兄弟第4輪指名好手，苦熬多年只在上季短暫上過一軍，留下1打席遭三振的紀錄，去年季後決定轉投龍隊，今天棒打老東家，他說，滿感動的，去年季後在兄弟60人名單外，覺得自己可能一輩子都沒辦法敲出生涯首安，今天敲安上到一壘當下，確實有想要掉淚的感覺，後來忍住了。

周委宏坦言，當初被兄弟放在60人名單之外，心情滿沮喪的，只是成績也沒很好就是了，其實當初還有機會回兄弟，但味全龍找他就馬上答應了，因為若繼續留在兄弟不知道什麼時候才會機會，來到龍隊看有沒有更好的機會。

本季周委宏在二軍出賽57場，繳出3成48打擊率，守過二壘、三壘和外野。龍隊總教練葉君璋說，周委宏的打擊讓人期待，只是在一軍不是會打就好，還要有守備，他若能加強守備，明年應該有機會待在一軍。

周委宏說，他主要守二壘，如果上一軍其他守備位置也要練，畢竟陣中主戰二壘手李凱威實在太強了。

味全龍周委宏生涯首安。（記者廖耀東攝）味全龍周委宏生涯首安。（記者廖耀東攝）

味全龍周委宏生涯首安。（記者廖耀東攝）味全龍周委宏生涯首安。（記者廖耀東攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中